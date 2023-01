Valorizace důchodu až o 1000 korun. Vláda zvýšila odhad | E15.cz

„Průměrné zvýšení důchodů by se mohlo pohybovat mezi 700 a 1000 korunami. Může nastat už v červnu,“ řekl šéf rezortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že konkrétní částka bude záviset především na lednovém růstu cen. „Předpokládám, že po 10. únoru už budeme mít finálně jasno,“ podotkl ministr.

Výjimečně vláda zvedá penze tehdy, pokud růst cen za sledované období od posledního přidání přesáhne pět procent. Loni k tomu kabinet kvůli zdražování přikročil dvakrát. Při mimořádné valorizaci se navyšuje zásluhový díl důchodů, v němž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky a od letoška také počet potomků. Za vychované dítě začal stát vyplácet zejména ženám na odpočinku bonus 500 korun.

Přestože se o další mimořádné valorizaci hovořilo už loni, ve schváleném zákonu o státním rozpočtu na letošní rok s plánovaným schodkem 295 miliard korun peníze chybějí. Nyní je přitom s ohledem na štědřejší přilepšení důchodcům až o jeden tisíc korun zřejmé, že dosud odhadovaných dvacet miliard korun nebude stačit.

„V absolutním vyjádření to bude méně než jedno procento celkových výdajů. Rozpočet si s tím musí poradit, důchody jsou mandatorní neboli povinné výdaje,“ uvedl šéf státní pokladny Zbyněk Stanjura (ODS), který si podle svých slov novelu klíčové normy nepřeje.

Potíže způsobuje stále zadluženějšímu penzijnímu systému i strmý růst počtu žádostí o předčasný odchod na odpočinek, který byl loni právě kvůli dvěma mimořádným valorizacím velmi výhodný. V tomto případě hodlá vláda reagovat pružněji.

„Na změny pravidel týkající se předčasných penzí bylo velmi málo času, chceme tuto chybu z minulých let napravit. Předpokládám, že letos se už podobná situace jako loni opakovat nebude a zájem o předčasné důchody bude nižší,“ míní Jurečka. Od ledna příštího roku by se podle něj mohly změnit valorizační mechanismy výpočtu předčasných důchodů. Konkrétní úpravy hodlá ministr zanést do důchodové reformy, kterou představí na podzim.

Loni v září tvořili lidé, kteří předčasně ukončili ekonomickou aktivitu, už skoro 29 procent všech starobních důchodců a důchodkyň. Ještě v roce 2010 jich bylo 19 procent. Ministr práce považuje za problematické, že zhruba třetina lidí odchází do předčasného důchodu a chybí pak na pracovním trhu. Vede to k vyšším nákladům státu na penze i nižšímu výkonu hospodářství. Částečným řešením mají být slevy na odvodech pro firmy, které na částečný úvazek zaměstnají lidi nad 55 let. Opatření začne platit od února.