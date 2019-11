Důchodová komise má tři varianty změn | E15.cz

„V navrhovaném materiálu byly tři varianty,“ řekla šéfka komise Danuše Nerudová s tím, že se pohybují v rozpětí asi 10 tisíc až 11 tisíc korun a záležet bude na stavu veřejných financí.

„Nyní rozpracujeme jednotlivé modely. V tuto chvíli bych nerada předvídala, zda ta částka bude šest, deset nebo jedenáct tisíc,“ dodala Nerudová.

Minimální neboli solidární část penze by měla být hrazena z daní. Zbytek důchodu, takzvaná zásluhová část, by měla vycházet ze sociálního pojištění, jako je tomu dosud. Její výše bude záviset na tom, kolik za život dotyčný na pojistném odvedl.

Předsedkyně komise Nerudová v této souvislosti uvedla, že by se také mohla zavést důchodová konta, kde by lidé v reálném čase zjistili, jak vysoký je v dané chvíli čeká důchod. Konkrétní propočty ale bude mít komise k dispozici až v lednu.

Opoziční politici komisi kritizují, že dostatečně neřeší příjmovou stránku celého systému, zvlášť pokud se má větší část penzí nově platit z daní. „Je to jako projektovat dům, ale nezajímat se o to, z jakých materiálů ho budu stavět, i když na nich přitom závisí cena,“ řekla poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Novinka by se mohla týkat lidí, kteří půjdou do důchodu kolem roku 2030, mělo by se to tedy dotknout početné generace narozené v sedmdesátých letech.

Důchodová komise se také shodla na dřívějším odchodu lidí z náročných profesí do penze, návrh nyní projedná tripartita a vládní koalice.