Důchodová reforma v ohrožení. Návrh poslanců ulevit zaměstnavatelům tříští vládní tábor

K důchodové reformě se měla Poslanecká sněmovna vrátit koncem října v závěrečném hlasovacím kole. Teď se zdá, že se termín posune. „Vládní koalice zatím nemá shodu na úpravě dřívějších penzí pro náročné profese. Ve finále dohoda být musí, do třetího čtení nelze jít bez dohody,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Dodal, že ke klíčovým zákonům jsou zpravidla vždy nějaké pozměňovací návrhy, které je potřeba složitě vydiskutovat.

Jenže dodatečná poslanecká úprava, která by pomohla podnikové sféře, přináší podstatný zásah do projednávaného balíku změn. Vláda dosud předpokládala, že nárok na dřívější odchod z pracovní fáze života by měly nejen profese nejrizikovější čtvrté kategorie, ale zčásti i třetí kategorie. Jedná se o lidi vystavené velké fyzické zátěži, vibracím a chladu, nebo naopak teplu, jako například ve slévárnách. Zaměstnavatelé by za ně platili o pět procentních bodů vyšší sociální odvody.

Předloha ODS a TOP 09 však třetí kategorii úplně vypouští. Počet pracovníků, za něž by firmy odváděly více peněz do důchodového systému, aby mohli jít dříve na odpočinek bez krácení měsíčních částek od státu, by se tak desetinásobně snížil, a to ze 120 tisíc na přibližně 12 tisíc.

„Nesouhlasím se snížením počtu náročných profesí. Pokud to zúžíme, budeme se o tyto lidi stejně muset postarat, protože spadnou do invalidních důchodů,“ kritizuje pozměňovací návrh lidovecký předseda sociálního výboru Vít Kaňkovský.

Stejný názor má i STAN. „Za nás je to stále otevřená věc k jednání do konce třetího čtení i ohledně dohody nad nějakým řešením pro tuto kategorii zaměstnanců,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Viktor Vojtko. Někteří zákonodárci z vládního tábora už dali najevo, že by pro omezenou verzi reformy nezvedli ruku. Koalici by tak mohla chybět většina potřebná k přijetí reformy. Vládních poslanců je nyní 104 z celkových dvou set.

Jeden z předkladatelů pozměňovacího návrhu Jan Jakob z TOP 09 na něm ale trvá. Předpokládá další jednání. Proti dodatečným změnám se staví opoziční hnutí ANO a SPD a také Piráti, kteří po krajských volbách opustili koaliční sestavu. Jejich čtyři poslanci jasně řekli, že pokud by prošel návrh na zúžení výčtu náročných profesí, pro reformu jako celek nebudou hlasovat.

VIDEO: Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech

Podle odborů vláda porušuje sliby

Odbory považují nový návrh za porušení vládního slibu. „Chci vyzvat všechny, kdo to podporují, aby si to do ocelářství přišli na pár týdnů zkusit. Neustále řešíme, že některý zaměstnanec pozbude zdravotní způsobilost. A chodíme jim na pohřby, protože se často nedožijí důchodového věku,“ prohlásil Roman Ďurčo z Průmyslové aliance odborových svazů.

Počet lidí v náročných povoláních, jako jsou například zpracovatelské a chemické provozy, doly nebo slévárny, odhadovala předchozí důchodová komise na 380 až 420 tisíc.

Svaz průmyslu a dopravy nicméně míní, že je nutné respektovat zvýšené náklady, které podniky už nyní nesou. „Zaměstnavatelé lidem pracujícím v náročných provozech vyplácejí zvláštní příplatky, zabezpečují zdravotní preventivní péči a poskytují jim i rekondiční či ozdravné pobyty,“ uvedla už dříve Tereza Šebestová ze svazu.

Například Třinecké železárny s vyšší spoluúčastí na sociálním pojistném některých svých zaměstnanců počítají. Řešení navrhované vládou se ale společnosti nezamlouvá.

Podle politologů by spor mohl po případném vygradování ztěžovat další spolupráci mezi koaličními stranami a může zároveň poškodit Jurečku, který jako hlavní předkladatel důchodové reformy navrhoval původní širší verzi.