Předplatné

Fiala čeká diskreditační kampaň proti kolegovi. Šéfové tajných služeb se jej zastali

Premiér Petr Fiala

Premiér Petr Fiala Zdroj: ČTK / Říhová Michaela

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Premiér Petr Fiala (ODS) svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat údajného podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou. 

Šéfové českých tajných služeb podle Fialy označili šířené informace za nepravdivé, pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu.

„V minulých dnech jsem obdržel informaci o připravované diskreditační kampani proti jednomu z mých nejbližších spolupracovníků. Vzhledem k tomu, že obsahem je tvrzení o údajném podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, svolal jsem neprodleně výbor pro zpravodajskou činnost,“ sdělil ČTK Fiala.

Výbor pro zpravodajskou činnost je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu (BRS) pro koordinaci činnosti zpravodajských služeb ČR. „Přítomni byli ministři vnitra, obrany a zahraničí a všichni tři ředitelé zpravodajských služeb. Ti mě informovali, že jsou šířené informace nepravdivé, a že pocházejí z prostředí organizované skupiny dlouhodobě působící proti zájmům českého státu,“ uvedl Fiala.

O celé záležitosti dostávají průběžně informace také prezident Petr Pavel a relevantní zahraniční partneři, doplnil předseda vlády.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů