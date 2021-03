Firmu půjde založit on-line: Novinka má platit už příští rok | E15.cz

Pandemií hnaná digitalizace státní správy se nemá týkat jen zdravotnictví, ale i byznysu. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) předložila před několika dny návrh zákona, který má umožnit zakládání obchodních společností výhradně online, čímž má celý proces zrychlit. Návrh je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení, poté by měl zamířit na vládu. Platit má od poloviny příštího roku.

Založení společnosti s ručením omezeným trvá v Česku podle loňského průzkumu Světové banky 24 a půl dne. Dotyčný se v současnosti neobejde bez fyzické návštěvy notáře, živnostenského úřadu a v některých případech i banky. Nyní by všechny formuláře měly být plně elektronické, rozhodování jednotlivých úřadů provázané a s notářem se půjde domluvit i na dálku.

„Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí v Česku, neboť zavádí řadu opatření, která by měla zredukovat časovou náročnost a náklady spojené nejen se zakládáním společností,“ uvádí ministerstvo v návrhu.

Změna vychází z evropské směrnice, podle které mají členské státy do letošního srpna umožnit ve svých zemích zakládání firem na dálku. Byť už před dvěma lety přišli poslanci za Pirátskou stranu ve spolupráci s ANO a ODS se svým vlastním návrhem, sněmovna jej odmítla s tím, že počká na vládní návrh. S ním přišla Benešová až nyní, zhruba půl roku před koncem volebního období, kdy zpravidla padají ze stolu všechny neprojednané návrhy.

U notáře přes video

Návrh Benešové je přímo svázán s již existujícím poslaneckým návrhem na změnu notářského řádu, který čeká ve sněmovně na druhé čtení a který je pro digitalizaci celého procesu klíčový. Založení takzvaného eseróčka se totiž v Česku neobejde bez návštěvy notáře, který sepisuje společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a zapisuje novou firmu do příslušných rejstříků. Nově by to mělo jít přes videokonferenci, zájemce bude potřebovat jen svůj občanský průkaz.

„Klient se přihlásí do portálu Notářské komory, kde v zabezpečeném rozhraní prokáže svou totožnost elektronickým občanským průkazem, který se načítá NFC čtečkou, která je běžnou součástí chytrých telefonů,“ přibližuje proces prezident Notářské komory Radim Neubauer. „Notář tak kromě osobních údajů získá i přístup k fotografii klienta uložené v základních registrech. Tu bude moci díky videopřenosu porovnat s podobou účastníka jednání,“ uvádí. Základní kapitál do 20 tisíc korun lze od ledna vložit do notářské úschovy, není tedy třeba otevírat v bance zvláštní účet.

Nové rejstříky

Benešová ve svém návrhu spíše jen doplňuje zmiňovaný notářský řád. Zavazuje se například vytvořit pro zájemce vzorové elektronické společenské smlouvy. Pokud toho podnikatelé využijí, ušetří u notáře i na poplatku u rejstříkového soudu. Komunikace se soudem by navíc měla být podle ministerstva povinně elektronická.

Rezort kromě toho navrhuje založit zcela nový rejstřík, a to evidenci vyloučených osob. Zde by měli být zapsáni všichni lidé, kteří mají zakázáno stanout v orgánech společností. Funkci by neměli získat lidé v insolvenci či ti, kteří byli v minulosti odsouzeni za úplatkářství, vydírání či nějaký hospodářský trestný čin. Podvodům má bránit i vznik dalších dvou rejstříků – sbírky notářských dokumentů a evidence ověřených podpisů.

Piráti nesouhlasí

Opozičním Pirátům, kteří se tématem dlouhodobě zabývají, se návrh Benešové nelíbí. „Návrh, který teď předložilo ministerstvo spravedlnosti, je nedostatečný. Řeší pár technikálií, ale celkově je to snaha za co nejméně práce vyhovět směrnici,“ domnívá se poslanec Ondřej Profant. „Piráti podpoří projednání a připravíme komplexní pozměňovací návrh, který zákon opraví v duchu směrnice, aby byl skutečně efektivní,“ dodal bez dalších podrobností.