Rath vstoupí do učebnic - glosa Martina Čabana | E15.cz

České soudy si kauzu zkomplikovaly samy, když ve složitých procesech hledaly shodu na tom, jak naložit s odposlechy. Nezbývá než doufat, že Rathův případ pomůže soudní praxi v této věci vyjasnit, a obrazně řečeno vstoupí do učebnic.

Nikoli obrazně, ale doslova by kauza měla vstoupit do učebnic pro advokáty. To, co předvedli Rathovi obhájci, byl z pohledu jejich klienta majstrštyk. Žonglování s plnými mocemi, provokace, kreativní práce s namítáním podjatosti, zdravotní problémy i absolutní vytěžení zmíněných nejasností kolem odposlechů, to vše si zaslouží svého druhu obdiv, budeme-li mít na paměti pravidlo, že pro obhájce je na prvním místě zájem klienta. Politici obvykle chtějí skončit v učebnicích. Rathovi se to podaří jinak, než si původně představoval.