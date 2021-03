Testování ve firmách: povinné bude i u malých podniků od 10 zaměstnanců | E15.cz

Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců. První kolo testování musejí dokončit do 26. března. Testování v malých podnicích, které dnes schválila vláda, se týká asi 650 tisíc pracovníků. O zvýšení frekvence testování na dvakrát týdně vláda zatím nerozhodla, bude o tom ještě jednat s profesními organizacemi. Kabinet se nad návrhem dalších úprav protiepidemických opatření znovu sejde ve čtvrtek. Ministr zdavotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že opatření se zřejmě výrazně nezmírní, nouzový stav bude podle něj třeba prodloužit.

Asociace malých a středních podniků testování v menších firmách považuje za logické. Požaduje ale, aby testování dvakrát týdně bylo spuštěno až po Velikonocích, které provázejí dva zkrácené týdny. „Testování dvakrát týdně bude působit problémy zejména ve směnných provozech, případně ve firmách, kde je provoz omezen třeba na tři dny v týdnu. Největší potíže s testováním jednou týdně už teď mají stavební firmy, kde se rozbíhá sezona a mají pracovníky na různých místech,“ řekla prezidentka asociace Eva Svobodová.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín dnes. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy. Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků. Přidat by se brzy měly také úřady s méně než 50 pracovníky. Podle Havlíčka je ale ještě třeba vyřešit, jak bude systém fungovat v malých obcích.

Vláda uvažuje o tom, že by místo testování jednou za sedm dní zvýšila frekvenci na dva testy za týden. Podle Havlíčka se jedná o složitý logistický projekt zejména pro velké firmy, je tedy třeba vše projednat s oborovými asociacemi a svazy. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj uvedl, že by se nejdříve měla vyhodnotit data z dosavadního testování a teprve až se ukáže, jak je úspěšné v současném stavu, ukládat firmám další povinnosti.

Ve firmách je podle Havlíčka pozitivita 0,7 až 1,5 procenta. Nižší je ve velkých podnicích, kde se testuje už delší dobu. Díky povinnému testování se podle něj daří odhalit 2000 až 3000 pozitivních zaměstnanců denně.

Samotestovacích sad je podle Havlíčka na trhu dost. Dodavatelé jich mají ve skladech aktuálně pět až 5,5 milionu volných. Každý den podle něj přibývají asi dva miliony testů. Měsíčně jich je přitom potřeba 12 až 13 milionů. Na jeden test se bude dál platit příspěvek 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, dodal Havlíček.

Opatření se výrazně nezmírní

Kabinet se nad návrhem dalších úprav protiepidemických opatření proti COVID-19 znovu sejde ve čtvrtek. Podle ministra Blatného ale s největší pravděpodobností nebude možno uvolnit po 21. březnu některá z nejpřísnějších protiepidemických opatření zavedených 1. března. Blatný tak na vládě nebude doporučovat zrušení zákazu pohybu mezi okresy, možné je podle něho uvolnění volnočasových aktivit na celý okres. Bude podle něj také potřeba znovu požádat o prodloužení nouzového stavu.

„Situace se vyvíjí ani ne úplně kriticky, ale ani ne tím úplně nejoptimističtějším scénářem,“ uvedl Blatný. Není podle něho pochyb, že opatření jsou funkční a vedla k zastavení růstu počtu nově nakažených. Je třeba to vyhodnocovat i po krajích. „Je vidět, že v krajích, které na tom byly dříve špatně, jako je Královéhradecký a Karlovarský, se situace zlepšuje. Přesun na moravské kraje je pomalejší,“ dodal.

Základním problémem je podle něho velký počet lidí ze zranitelných skupin, kteří jsou denně pozitivně testováni. V posledních dnech je to podle Blatného 1500 až 2000 lidí denně, až třetina z nich skončí v nemocnicích. „Dalších zhruba deset dní bude do nemocnic proudit zhruba 550 až 600 lidí denně,“ dodal. V současné době je v nemocnicích kolem 8300 pacientů s COVID-19. Blatný v minulosti mluvil o tom, že cílem je dosáhnout asi 3000 hospitalizovaných s koronavirem.

Od začátku března byla v ČR přijatá zatím nejpřísnější protiepidemická opatření za celý rok trvání epidemie covidu-19. Lidé musí nosit respirátory nebo podobně účinnou ochranou dýchacích cest vevnitř v budovách a venku v zastavěném území. Je také zakázaný pohyb mimo okres bydliště kromě cesty do práce, k lékaři či dalších výjimek, na hranicích okresu to kontroluje policie a armáda. Při volnočasových aktivitách lidé nesmějí opouštět katastr své obce. Od začátku března také postupně nabíhá povinnost testovat pro firmy a úřady.