Dyji postihl rozsáhlý úhyn ryb, asi druhý nejhorší za dvacet let | E15.cz

Leklé ryby lovili rybáři s hasiči i dál po proudu Dyje, hasiči pokračují v čištění úseku od Bulhar k Jamborovu jezu před Podivínem. Jsou tam odhadem další desítky tun, které je třeba odklidit kvůli postupujícímu rozkladu ještě dnes. Ze Zámecké Dyje rybáři v úterý vylovili proti proudu až k Nejdku zhruba 750 kilogramů ryb a dnes by to mohlo být dalších 200 kilogramů. Další tuny ryb se jim podařilo zachránit.

Rozsahem je úhyn už zřejmě větší než ten, jaký rybáři zaznamenali před dvěma lety v Bečvě, do níž unikl z průmyslového provozu kyanid. Tehdy to bylo 40 tun ryb. Nynější úhyn na Dyji může být dokonce druhým nejhorším za posledních dvacet let. Překánává jej jen pohroma na rybníku Nesyt na Břeclavsku před čtyřmi lety, kde kvůli suchu a následnému nedostatku kyslíku ve vodě uhynulo přes sto tun ryb.

Zachráněné ryby byly často mnohakilové kusy. „Podle mých zkušeností to nebyly ryby ze Zámecké Dyje, ale takové, které se při jarním tání dostaly z Novomlýnských nádrží do koryta Dyje a teď v zoufalství couvaly před neokysličenou vodou, podplavaly jezy a dostaly se až do Zámecké Dyje. Ze zoufalství se snažily přeskakovat turbínu v zámeckém parku v Maurské vodárně,“ uvedl jednatel pobočného spolku Lednice Luboš Řehák. Rybáři proto rybám cestu přes vodárnu uvolnili, aby se dostaly dále k Janohradu do Staré Dyje, kde už měly dostatek kyslíku. Zároveň zvýšili průtok Zámecké Dyje, což také pomohlo lepšímu okysličení.

Vedle silně rozmnožených sinic, které měly v minulých dnech ideální podmínky k množení, tedy horko a nízký průtok, viní předseda místního spolku Moravského rybářského svazu Zdeněk Blabla z nedostatku kyslíku ve vodě také elektrárnu na Novomlýnské nádrži. Voda, která jde přes ni, se totiž neokysličí, protože se nesetká se vzduchem. Proto rybáři žádali pozastavení provozu elektrárny. Povodí Moravy provoz elektrárny zastavilo až v neděli ráno.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře se ale požadavky místního spolku lišily od vedení Moravského rybářského svazu, pro Povodí je však relevantní jednání s vedením svazu.

Jak uvedl server iDnes.cz člen Moravského rybářské svazu Marian Bešter už kvůli úhynu podal trestní oznámení.