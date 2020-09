Jezero Most: Zatopení hnědouhelného dolu vyšlo na 2,5 miliardy | E15.cz

Otevření jezera plánovala mostecká radnice velkolepé v rámci mosteckých slavností, ty se ale s ohledem na epidemii koronaviru nekonají. Pásku tak symbolicky přestřihl primátor Jan Paparega a Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí, který lokality po těžbě uhlí spravuje. S územím, které má rozlohu 300 hektarů, mají další plány.

Stavební práce kolem jezera by měly pokračovat až do konce roku. Úpravami by měly projít především pláže. Začátkem příštího roku se navíc jezero dočká i vybudování kempu, stálého sociálního zázemí a občerstvení. „Autokemp a zázemí pro sportovní kluby bychom chtěli vybudovat co nejdříve. Lze zde provozovat všechny bezmotorové vodní sporty jako veslování, rychlostní kanoistika, jachting, dračí lodě,“ uvedl Fiedler. V lokalitě ale není možný rybolov. „Je tu nasazena řízená osádka dravých ryb, abychom udrželi čistotu vody,“ doplnil.

V budoucnu by v lokalitě mohlo ve spolupráci s ústeckou Univerzitou J. E. Purkyněho vzniknout i výzkumné centrum. Především kvůli tomu, že se v lokalitě daří fauně i flóře a žijí zde desítky druhů ptactva. „O tom, jestli jednou bude možné vybudovat i nějakou občanskou výstavbu, budeme dále jednat,“ uvedl Fiedler.