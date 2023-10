Konsolidační balíček: schvalování jde do posledního kola | e15.cz

Poslanci odmítli vrátit předlohu do druhého čtení, budou tak hlasovat o více než sedmi desítkách pozměňovacích návrhů. Koalice by měla mít na schválení konsolidačního balíčku dostatek hlasů. Hlasování může zabrat kolem hodiny a půl, Radiožurnálu to sdělil poslanec Jiří Havránek z ODS. „V 11 hodin začínáme hlasovat tento návrh. Pozměňovacích návrhů je zhruba 79, plus nějaké legislativně-technické úpravy. Všechno se bude muset odůvodnit, na každé hlasování je dvacet vteřin,“ vysvětloval.

O samotném konsolidačním balíčku dnes poslanci už v podstatě nedebatovali. Jako první si vzal slovo Andrej Babiš (ANO), který opět kritizoval ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) kvůli repatriaci českých občanů z Izraele. Premiér Petr Fiala (ODS) by podle Babiše měl přistoupit k obměně vlády. Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek označil Babišovo vystoupení za "kyblík žluči". Na plénu se mluvilo také o obranných výdajích, o nákupu vojenských nadzvukových letadel F-35 a o soudcovských platech.

„Více než šedesát hodin debatujeme ve třech čteních o podobě zákona, logicky většinu času mluvili poslanci z řad opozice,“ řekl na pátečním zasedání ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Stát, vláda ani parlament nemají žádné vlastní peníze. Pouze spravujeme peníze daňových poplatníků. Je nejvyšší čas ubrat plyn, abychom nemuseli před nárazem do dluhové zdi zatáhnout za ruční brzdu,“ apeloval na opozici kvůli schválení konsolidačního balíčku.

Opoziční kluby ANO a SPD už ve středu ráno nepřipustily hlasování o koaličním návrhu na prodloužení doby pro schvalování balíčku až do večera. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu výhradně o středách a pátcích, a to jen mezi 09.00 a 14.00. Následně využili svého práva přednostního vystoupení Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba ANO) k nimž se pak připojil také lídr SPD Tomio Okamura.

Havlíček kriticky poukazoval na to že vláda dosud nesdělila podrobnosti k slibovaným rozpočtovým škrtům. Bez konkrétních úspor je konsolidační plán jen zbožným přáním, uvedl. Richard Brabec (ANO) k úsporám později podotkl, že jde o „tu jitrnici, kterou svět ještě neviděl“. Schillerová zopakovala, že balíček podle ní představuje největší zvýšení daní v novodobé historii a silně poškodí hospodářství. „Návrh Fialovy vlády je neuvěřitelný paskvil,“ prohlásil Okamura, podle kterého „obludná změť daní a odvodů bezdůvodně vytáhne z kapes obyvatel 100 miliard korun navíc“.

Následně se u sněmovního řečniště střídali s kritickými vystoupeními a obhajobou svých úprav opoziční poslanci zejména z ANO. Do debaty se ale zapojili i koaliční zákonodárci Jan Jakob (TOP 09) a Karel Haas (ODS). „Ač tady budete své pozměňovací návrhy obhajovat sebevíc, je zcela jasné, že drtivá většina z nich má opravdu negativní vliv na konsolidaci veřejných rozpočtů a prohloubily by schodek státního rozpočtu,“ vzkázal opozici Jakob. Havlíček oponoval tvrzením, že opoziční pozměňovací návrhy prakticky kopírují program vládní koalice.

VIDEO: Premiér Petr Fiala (ODS) hovoří o vládním konsolidačním balíčku:

Video se připravuje ... Fiala: Při schvalování konsolidačního balíčku jsme připraveni jít na sílu • VIDEO Jakub Kopřiva, Lukáš Červený

Haas pak vytkl ANO, že v dokumentech stínové vlády hnutí podle něho nemá k ucelené konsolidací veřejných financí „ani čárku“. Všechny odborné ekonomické kapacity se shodují, že vládní konsolidační balíček jako celek je krok správným směrem, podotkl poslanec ODS. Jeho vystoupení vyvolalo řadu opozičních reakcí. Například Patrik Nacher (ANO) trval na tom, že alternativou k vládnímu návrhu představují pozměňovací návrhy, Haasův projev označil za demagogický.

Sněmovní debata se stočila také třeba k navrhovanému růstu daně z nemovitostí a ke změnám v podílech, které dostávají z některých vybraných daních obce a kraje. Značný čas zabral pokračující spor o sazbu daně z přidané hodnoty na řezané květiny nebo na menstruační pomůcky.

Jednání Sněmovny pro tento týden dneškem skončilo a v souladu s plánem činnosti dolní komory se nebude konat ani příští týden. Na další řádné schůzi se poslanci sejdou v úterý 10. října.

Konsolidační balíček by měl v příštím roce snížit rozpočtový schodek o 97 miliard korun. Do roku 2025 má ušetřit celkem 150 miliard korun. Návrh mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, spojuje do jedné sazby na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a také do jiných sazeb DPH přesouvá některé položky.