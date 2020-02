Koronavirus v Česku? Kvůli krizi v Lombardii se sejde komise | E15.cz

V Česku se zatím nákaza koronavirem nepotvrdila. Jediné pozdvižení vyvolala pětice čechů, která na začátku února přicestovala z Číny. Do Čech přiletěli francouzským letadlem. Následně byli izolováni v Nemocnici Na Bulovce kde podstoupili sérii testů. Nemocnice po dvou týdnech potvrdila, že všichni pacienti jsou zcela zdraví a že nákaza koronavirem nehrozí.

Koronavirus a čeští podnikatelé

Zatím se zdá, že koronavirus má největší vliv na byznys českých podnikatelů. Problém mají například výrobci důlní techniky, kteří připravují spuštění výrobní linky právě v Číně. Koronavirus ovlivnil i byznys české firmy, která připravuje pro Čínu dodávku radarů pro civilní letectví.

České obchody již pociťují opačný problém. Dodavatelské řetězce začínají hlásit krácení dodávek například televizorů. Jeden z českých výrobců kol má zase problém s dodavatelskou sítí součástek. Eshopy už byly varovány, že jejich dodavatelé byli nuceni omezit výrobu. Lidé by raději měli počítat se sníženou dostupností některého zboží.

Epidemiologická komise v Česku

Adam Vojtěch svolává na čtvrtek 27. února Ústřední epidemiologickou komisi kvůli případnému rozšíření epidemie koronaviru do Česka. K tomuto kroku ho vede situace v Itálii, kde zemřelo již několik lidí a evidují více jak 150 nakažených. Ministr Vojtěch dále uvedl, že Česká republika má v rámci Evropy jedna z nejpřísnějších opatření proti koronaviru. Případná další opatření však nevyloučil a poznamenal, že české zákony umožňují uzavřít města a obce stejně jako v Itálii.

V Česku je zhruba 1000 infekčních lůžek, které by bylo možné využít pro léčení případných nakažených novým koronavirem. Podle ministra Vojtěcha by bylo možné vytvořit v případě potřeby stovky až nízké tisíce dalších. Případní nakažení by byli převáženi do pražské Nemocnice Na Bulovce. Pokud by její kapacity nestačily, nachystala by se k využití speciální vojenská nemocnice v Těchoníně na Orlickoústecku s 80 běžnými lůžky a 20 lůžky intenzivní péče.

Vykoupené roušky

Ochranné pomůcky se ale Češi houfně vydali nakupovat už před měsícem. Na řadě prodejních míst došlo k vyprodání ústních roušek. A to přes to, že klasické ústní roušky před nákazou nechrání. Jsou však určeny nemocným, aby nemoc dále nešířili.

„Jako ochranu je třeba zvolit respirátory proti virům, které jsou založené na bázi filtru a slouží k tomu, aby zabránily průniku mikroorganismů zvenku dovnitř,“ uvedla už dříve odborná konzultantka sítě lékáren Benu Ivana Lánová. Podle posledních zpráv byly v únoru roušky v Česku postupně doskladněny.

Koronavirus v Rakousku

V souvislosti s výskytem koronaviru v okolí Benátek a itálské Lombardii se Rakušané rozhodli dočasně přerušit vlakové spojení s Itálií. Zastavena tak byla osobní železniční doprava přes Brennerský průsmyk. K tomuto opatření vedlo podezření na nákazu u dvou cestujících ve vlaku z Benátek do Michova. Rakousko dokonce zvažuje zavedení hraničních kontrol na hranicích s Itálií.

Na vznik případné pandemie se snaží intenzivně připravit i vedení Evropské unie. „Pracujeme na různých scénářích, jako je například koordinované pozastavení fungování Schengenu," uvedl eurokomisař pro řešení krizí Janez Lenarčič. Podle něj nicméně v současnosti takový krok Evropská komise nechystá.

V některých severoitalských městech, například v Miláně, se už lidé začali zásobovat potraviny. V některých supermarketech vykoupili nabídku trvanlivých potravin. Lombaride zavírá školy, ruší společenské akce a sportovní utkání.