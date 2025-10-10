Michaela Šebelová je novou předsedkyní poslaneckého klubu STAN, Rakušan nominován na místopředsedu Sněmovny
Předsedkyní poslaneckého klubu hnutí STAN bude místopředsedkyně strany Michaela Šebelová. Na post místopředsedy Sněmovny nominovali poslanci Starostů jednohlasně předsedu hnutí Víta Rakušana. Starostové to oznámili v tiskové zprávě. Poslanci STAN dnes své vedení vybírali v Lipnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku jako poslední z osmi uskupení, která uspěla ve víkendových volbách. Starostové v nich získali 11,23 procenta hlasů a ztratili třetinu mandátů, ve Sněmovně za ně zasedne 22 poslanců.
První místopředsedkyní poslaneckého klubu se stala Pavla Pivoňka Vaňková. Řadovými místopředsedy byli zvoleni Lukáš Vlček, Barbora Urbanová, Jan Berki, Věra Kovářová a Michaela Opltová. V minulém volebním období byl šéfem poslanců STAN Josef Cogan, který letos ve volbách mandát neobhájil.
Rakušan ve čtvrtek uvedl, že STAN bude mít zájem o post místopředsedy Sněmovny. „Vzhledem k tomu, že je poslanecký klub Starostů třetí největší, je logické, že bude usilovat o obsazení místa ve vedení Poslanecké sněmovny. Poslanci tak na svém jednání jednohlasně nominovali na post místopředsedy Sněmovny předsedu hnutí Víta Rakušana,“ uvedlo dnes hnutí. Usilovat chce také o zastoupení ve sněmovních výborech.
Poslanecký klub Starostů je podle Šebelové plný zkušených poslanců, zkušených lidí z regionů a má výrazné zastoupení mladých lidí a žen. „Jdeme do opozice. Jsme připraveni být opozicí tvrdou, ale konstruktivní. Nebudeme a priori odmítat vše, naprosto zásadní je pro nás otázka bezpečnosti, pevné zakotvení v EU a NATO, otázka zachování nezávislosti veřejnoprávních médií. V těchto oblastech jsme připraveni spolupracovat a chránit demokratické principy a proevropské směřování naší země,“ řekla po zvolení nová předsedkyně poslaneckého klubu.
Vedení STAN ve čtvrtek hodnotilo volby. Rakušan už v sobotu uvedl, že výsledek strany není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.