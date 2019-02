Ministerstvo financí se zaměří na živnostníky. Chystá sjednocení jejich odvodů a daní | E15.cz

Ministerstvo financí připravuje zákon, který nabídne malým živnostníkům sjednocení daní a odvodů do jedné paušální platby. Místo obíhání tří úřadů a vyplňování několika formulářů by v budoucnu stačilo zaplatit jen jednu paušální daň, čímž by živnostníci vyřídili najednou daň z příjmu i zdravotní a sociální pojištění. „Celková výše tohoto paušálního odvodu by se měla v příštím roce pohybovat v rozmezí 5400 až 5500 korun měsíčně,“ upřesnil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec s tím, že daň by z toho měla tvořit 500 korun.