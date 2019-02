Ministři hledají personální úspory. Mám podstav, stěžuje si Ťok | E15.cz

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) hledá ve svém úřadu úspory zejména ve mzdových nákladech a v provozu. Dostálová to řekla novinářům při příchodu na jednání vlády. Podle ministrů dopravy Dana Ťoka (za ANO) a životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je nutné potřebné kroky k revizi služebních a pracovních míst ve státní správě udělat v průběhu roku, nikoli až na konci. V případě rušení neobsazených míst považuje Brabec za důležité rozlišovat mezi dlouhodobě a krátkodobě neobsazenými. Vláda projedná návrh na změnu systemizace míst s účinností od 1. března.

Dostálová si zadala revizi agend, některé podle ní mohou být zbytečně nabobtnalé. „Budeme chystat řádnou systemizaci ke konci června, ale uvidíme, jak se všechny věci budou vyvíjet,“ řekla. Rušení neobsazených míst je podle ní možné, nikoli však plošně. „Zejména třeba na stavebním řádu potřebujeme renomované právníky, takže to nemůžeme šmahem takto zrušit, protože právní servis je pro ministerstva velmi nutný,“ doplnila.

Podle Ťoka má jeho úřad podstav. „Na druhé straně máme tam asi 30 neobsazených míst, ale je to proto, že trh práce je přesycen a nejsou lidi, kteří by chtěli jít na ta místa pracovat za peníze, které jsou ve státní správě,“ řekl ministr dopravy.

Zrušit 70 míst už nyní plánuje Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK). „Byla to takzvaná projektová místa, vázaná na projekt,“ řekl ministr životního prostředí Brabec.

Neobsazených míst na ministerstvu je podle něj zhruba dvacet, další jsou v podřízených organizacích. Podle Brabce je důležité rozlišovat krátkodobě a dlouhodobě neobsazená místa. Pokud je někde takové místo třeba rok, mělo by být zrušeno. „Mně manažerská zkušenost velí jasně. Jestliže to jsem schopen dělat půl roku a víc bez toho člověka, pak jsem to schopen dělat vždycky,“ poznamenal.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) uvedl, že provozní náklady resortu tvoří pouze sedm procent. „Ministerstvo financí požaduje desetiprocentní úspory a říká, že je máme generovat na provozu, ale u nás provoz tvoří sedm procent, takže tam to úplně nekoreluje,“ poznamenal. Úspory se ale bude snažit najít, nejen co se týče personálních nákladů.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) poznamenal, že v minulosti resort škrtl výrazný počet míst. „V tuhle chvíli řešíme hygienu a dovoz potravin, takže já vůbec nejsem ochoten škrtat u inspekčních orgánů. O ostatních věcech se můžeme bavit, ale až po analýze, kterou jsem zadal na ministerstvu zemědělství,“ uvedl.