Úředníci by mohli dostávat příplatek za to, že na ně křičí lidé | E15.cz

Za zvýšenou zátěž při jednání s rozrušenými lidmi budou mít někteří úředníci od příštího roku nárok na zvláštní příplatek. Týkat by se to mělo státních zaměstnanců, kteří sepisují žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod nebo kteří posuzují nárok klientů na dávky důchodového nebo nemocenského pojištění. Vyplývá to z nařízení vlády o zvýšení platových tarifů u zaměstnanců veřejné správy, kterou poslala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) do připomínkového řízení.

O vyplacení zvláštního příplatku ve výši od 500 do 1300 korun by měli rozhodovat nadřízení úředníků. „Zvýšená míra neuropsychické zátěže uvedených činností vyplývá z nutnosti individuálně a přímo jednat s občany v emocionálně vypjaté situaci, kteří v dané chvíli trpí zhoršením zdravotního stavu nebo utrpěli ztrátu blízké osoby,“ vysvětluje ministerstvo práce, jak náročné je řešit s občany vyplácení invalidních či pozůstalostních důchodů.

Příplatek by se měl týkat úředníků, kteří rozhodují o dalších dávkách důchodového nebo nemocenského pojištění, kam patří mimo jiné také žádosti o vdovské a vdovecké důchody či mateřskou. „Státní zaměstnanec musí být schopen okamžitě nebo v krátkém časovém úseku reagovat na širokou škálu odborných dotazů zahrnujících veškerou problematiku poskytování těchto dávek, a to i za situace, kdy jsou pojištěnci ve vypjaté emocionální situaci,“ dodává ministerstvo. Zvláštní příplatek by se podle rezortu měl vztahovat na 1498 zaměstnanců.

Na agresivní chování klientů dlouhodobě upozorňují úřady práce, na jejichž zaměstnance se příplatek zatím nebude vztahovat. Ne denním pořádku je podle úředníků bouchání do stolu, kopání do židlí, shazování počítačů a práskání dveřmi. „Výsledkem je mnohdy zbytečný odchod kvalifikovaných zaměstnanců, kteří už nechtějí a ani nemohou, snášet trvalé napětí a stres na pracovišti,“ řekla před časem generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. Za napadení úředníka přitom už několik let hrozí pokuta i vězení.

Zvláštní příplatek za práci se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo možným rizikem ohrožení zdraví nebo života se v současnosti vyplácí v řadě profesí. Příplatky v nižší kategorii mají například učitelé, hygienici, silničáři či lidé pracující s cizinci. Vyšší příplatky mají pak například horníci, pyrotechnici, potapěči, záchranáři, vojáci, lékaři, pracovníci ve vězení nebo v řízení letového provozu. Na nejvyšší možný příplatek ve výši deset tisíc korun měsíčně mají nárok lidé pracující ve válečných oblastech.