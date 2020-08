Ombudsman řeší volný vstup veřejnosti do mysliveckých obor | E15.cz

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček začal po stížnostech veřejnosti zjišťovat, zda jsou myslivecké obory přístupné a jak se v nich návštěvníci mohou pohybovat. Přístup veřejnosti do obor může být podle něj nastaven různě, ale některé vyvolávají otázku, zda nevznikly účelově kvůli zamezení vstupu do krajiny. Kancelář veřejného ochránce práv to uvedla na svém webu.