Kontroly kvůli koronaviru: na hranici s Polskem jsou dlouhé kolony | E15.cz

Kolona kamionů před hraničním přechodem do Polska v Náchodě byla v úterý ráno dlouhá přibližně 24 kilometrů. Vedla od Náchoda přes Českou Skalici až do Jaroměře. Dlouhé kolony se tvoří i na hraničním přechodu u Bohumína, kde dopravu navíc zablokovala nehoda.

Kolony se před hraničním přechodem začaly tvořit v pondělí ráno, kdy Poláci na přechodu zahájili důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Přechod v Náchodě zůstal také jediným v Královéhradeckém kraji, kde lze překročit česko-polskou hranici. Ostatní hraniční přechody jsou uzavřené.

„V rámci možností dohlížíme na regulaci dopravy,“ řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Policie se podle ní snaží zachovat průjezd v jednadvacetitisícovém Náchodě.

Několikakilometrová kolona se tvoří i na dálnici D1 u Bohumína. Dálnice je nyní na 368. kilometru ve směru do Polska od noci uzavřená kvůli vážné nehodě. Kamion tam hodinu po půlnoci narazil do stojící kolony, poškodil více vozidel. Jeden člověk při nehodě zemřel.

Policie odklání osobní auta na exitu 365 Vrbice, pro nákladní vozidla zřídila odklon na exitu 354 Rudná. Mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská nabádá řidiče, aby respektovali pokyny policie. „Doprava je tam intenzivní, snažíme se hledat alternativní trasy, zatím odkláníme osobní auta přes Vrbici,“ řekla

Přes hranice míří do Polska hlavně kamiony, protože pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Také Polsko zakázalo vstup cizinců do země. Pro vydané restrikce existují výjimky, například pro pendlery, tedy lidí jezdící přes hranice za prací.