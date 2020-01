Sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství vláda nepodpořila | E15.cz

Zásadním změnám zákona by podle vládních legislativců měla předcházet podrobná odborná i politická debata. Neměly by být podle nich předkládány jako poslanecký, ale jako vládní návrh po důkladném rozboru a po standardním připomínkovém řízení.

„Samozřejmě vnímám to jako nějaký názor určitého politického spektra. Bylo by potřeba napřed vyhodnotit plusy a minusy. V tuto chvíli to není dostatečně připraveno, aby se to mohlo zrealizovat,“ řekl před zasedáním vlády ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Poslanci starostů navrhují sloučit ministerstva od roku 2026. Nový úřad by se měl zabývat úkoly obou nynějších ministerstev, od ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství až třeba k potravinářskému průmyslu.

Návrh má podle předkladatelů za cíl spojit kompetence obou nynějších ministerstev pod jedno vedení se společnou odpovědností za ochranu životního prostředí i za státní správu v zemědělství. Spojení obou úřadů je podle nich nezbytné kvůli zvýšeným nárokům souvisejícím s klimatickou změnou. Ochrana a hospodaření s vodou a půdou by neměly být podle autorů v konfliktu.

Nové ministerstvo by také řídilo podřízené organizace. Jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekci životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

S návrhem se neztotožňují ani někteří zástupci opozice. Například první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin jej na twitteru označil za pitomost. „Také nespojíte roli žalobce a roli obhájce. Jsou to dvě ramena vah, která se musí vzájemně vyvažovat, konfrontovat a hledat kompromis ku prospěchu země,“ uvedl.

„Pro ministerstvo životního prostředí, které se má nyní soustředit na klimatické otázky, by rozhodnutí o sloučení s ministerstvem zemědělství představovalo jasný krok zpět. V minulosti byl podobný pokus realizován na Slovensku a selhal. Vydejme se spíše cestou Německa či Polska, které má od roku 2019 dokonce ministerstvo klimatu,“ poznamenala na twitteru předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).