Audit určil stoprocentní korekci dotací pro Agrofert | E15.cz

Server Neovlivní.cz zase uvedl, že se konečná verze auditní zprávy ve velké míře shoduje s květnovým návrhem, proti němuž Česko podalo námitky. Oficiálně audit zatím zveřejněn nebyl. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to odmítla s poukazem na důvěrnost informací. Zveřejnění dokumentu požaduje opozice. Ve čtvrtek se bude materiálem zabývat plénum Sněmovny.

„Je tam uvedena stoprocentní korekce kvůli střetu zájmů. Další částky se týkají chybných dotací například pro Lovochemii, lihovarnický podnik Ethanol Energy a Cereu a slavnou inovační linku na toastový chleba Penam,“ citoval server zdroj obeznámený s auditem.

Podle webu komise odmítla drtivou většinu připomínek, které Česko vůči původnímu návrhu vzneslo. Podle Deníku N audit konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Podle EK Babiš fondy ovládá a má nadále přímý zájem na úspěchu firmy.

„Babiš je stále konečným vlastníkem holdingu Agrofert a od února 2017 také dvou svěřenských fondů, které přímo ovládá a má přímý ekonomický zájem na úspěchu holdingu,“ cituje Deník N klíčovou pasáž z údajně až 250 stran dlouhého textu.

Znění auditu je konečné. Česko má dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u EK.

Babiš opakovaně uvádí, že se ve střetu zájmů necítí. Od chvíle, kdy Agrofert vložil do svěřenských fondů, ho označuje za svou bývalou firmu. Premiér v pondělí také kritizoval to, že komise vykládá české právo, nemá k tomu podle něj autoritu. Právě o národní předpis o střetu zájmů opírá komise svůj závěr, že podporu navzdory zákazu dostávala společnost, u které je možné prokázat střet zájmů jejího vlastníka.

Mluvčí koncernu Karel Hanzelka uvedl, že firma zatím obsah auditu nezná, a nechce proto spekulovat. „Nemáme žádné informace, víme o doručení auditu do České republiky jen z médií. Primárně jde o věc mezi státem a Evropskou komisí. Jsme však dotčenou osobou, jak nám již dříve potvrdila Evropská komise, proto zašleme na MMR dopis, kde požádáme, aby nám ministerstvo dokument poskytlo, abychom jej mohli prostudovat a případně hájit svá práva,“ uvedl. Podle něj je firma přesvědčena o tom, že postupovala podle zákona a Babiš se ve střetu zájmů nenachází.

Ministryně Dostálová řekla, že sama obsah dokumentu nezná a že je důvěrný. Nechce ho proto zveřejňovat ani poskytnout poslancům nebo členům vlády. Podle opozičních poslanců by kabinet audit zveřejnit měl, vzhledem k hrozícímu vracení milionů korun z poskytnutých dotací to považují za veřejný zájem. Piráti, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL prosadili, že se o auditu bude ve čtvrtek dopoledne debatovat na plénu Sněmovny. Poslanecký klub ODS navrhne zřízení parlamentní komise, která by sledovala a kontrolovala kroky, jakými by se vláda vypořádávala s auditem.

Vládní ČSSD bude chtít na pondělním jednání vlády slyšet, jak budou dotčení aktéři na výtky EK reagovat. Podle předsedy strany a vicepremiéra Jana Hamáčka by bylo nejvhodnější, aby příslušné osoby doporučením komise vyhověly. Zdůraznil, že náklady na případné vracení peněz nesmí nést daňoví poplatníci.

Auditní zprávu má k dispozici i pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že by dokument zveřejnili.