Novým šéfem ČSSZ se stal František Boháček | E15.cz

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) má po roce a půl ředitele. Stal se jím dosavadní šéf pražské sociální správy František Boháček. Řízením jednoho z největších úřadů v zemi, který spravuje záležitosti několika milionů lidí a vyplácí penze, mateřské, otcovské či nemocenské, byl pověřen už loni v září. Do funkce Boháčka dnes jmenovala ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Sdělila to mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

Správa neměla řádného ředitele či ředitelku od července 2017, kdy se její tehdejší šéf Jiří Biskup stal státním tajemníkem ministerstva. Resort pak několikrát vyhlásil výběrové řízení, nové vedení se ale najít nepodařilo.

Post ředitele ČSSZ je služební místo, musí na ně tedy být výběrové řízení. Informace o konkurzu v tiskové zprávě ministerstva nejsou. Ministryně Maláčová v ní pouze uvedla, že ji Boháček o svých řídících schopnostech přesvědčil, když správu v posledních měsících vedl.

Boháček podle mluvčí vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V sociální správě pracuje od roku 2008. Od roku 2013 do konce loňského srpna řídil pražskou sociální správu. Od září se přesunul do ústředí, když ho Maláčová pověřila řízením celostátní instituce.

ČSSZ spadá pod ministerstvo práce a patří s 8000 zaměstnanci k největším úřadům v zemi. Spravuje záležitosti několika milionů lidí. Vybírá sociální pojištění. Vyplácí starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, nemocenské či mateřské a ročně přes ni protečou stovky miliard korun. Jen loni do konce září na sociálním pojištění vybrala 369,6 miliardy, z toho 329,8 miliardy na důchody. Vyplatila pak téměř 355,5 miliardy. Součástí správy je i lékařská posudková služba.

Jak by měl úřad do budoucna vypadat a fungovat, není zatím jasné. Ministerstvo v tiskové zprávě chod instituce a další plány nepřiblížilo. Už delší dobu se mluví o tom, že například informační systémy pro vyplácení penzí jsou zastaralé a potřebují vyměnit. Od července se pak ruší karenční doba. Nové elektronické neschopenky ale zatím neexistují. Fungovat by měl provizorně nynější model, který dobrovolně využívá jen zlomek lékařů. Nově by ho měli používat doktoři povinně. Toto provizorní řešení kritizuje řada opozičních poslanců, nejhlasitěji Piráti. Kritiku sklízí i lékařská posudková služba.