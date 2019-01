NP Šumava navrhuje nové členění. Bezzásahové zóny mají zůstat na 27 procentech parku | E15.cz

Návrh nového členění šumavského národního parku do zón počítá s ponecháním 27 procent plochy pouze přírodním procesům. Jde o stejnou rozlohu, na které se nezasahuje i nyní. Momentálně spadá do takzvané první zóny s nejpřísnějšími pravidly 13 procent území a dalších 14 procent patří do bezzásahového režimu. NP Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních. Návrh zonace poprvé ve Vimperku na Prachaticku projednávali zástupci rady šumavského národního parku.