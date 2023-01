Obce se přetahují o dotace na brownfieldy. Státní podpora ale přichází na poslední chvíli | E15.cz

Národní plán obnovy představuje jednorázový balík evropských peněz, které mají vlády využít na obnovu svých ekonomik po koronavirové pandemii. Na Česko připadá 179 miliard korun. V Česku, a nejen v něm, se však protáhla příprava programů, jejichž prostřednictvím lze peníze čerpat. A tak v případě brownfieldů zbývají obcím jen tři roky na dokončení realizace. Velký zájem je tak o menší projekty v hodnotě desítek milionů korun. Dotace pokryje ve většině případů zhruba polovinu nákladů, zbytek jde z obecních rozpočtů.

Například Světlá nad Sázavou tak získá peníze na přestavbu zchátralého nedostavěného koupaliště z osmdesátých let, Vodňany dostanou dotaci na regeneraci brownfieldu bývalé kotelny, kde by mohl vzniknout bazén, Buštěhrad zase získá peníze na rekonstrukci východního křídla místního zámku. Celý seznam má deník E15 k dispozici. „Kvůli velkému zájmu obcí jsme se rozhodli alokaci programu navýšit o 50 milionů korun ze státního rozpočtu. Díky tomu můžeme podpořit až o dva projekty víc, než bylo původně předpokládáno,“ okomentoval zájem obcí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Původně šlo z ministerstva průmyslu čerpat peníze jen na renovace brownfieldů pro podnikatelské využití, z ministerstva pro místní rozvoj zase pouze pro nepodnikatelské využití. Úředníci nakonec vyslyšeli prosby starostů a umožnili podporu multifunkčních projektů. Obce tak mohou získat dotaci třeba na budovu, kde bude v přízemí místo pro prodejnu, restauraci nebo kadeřnictví a v patře by byl prostor pro městskou knihovnu nebo byty. O takovou podporu byl podle úředníků velký zájem.

Větší zdržení je u podstatně štědřejšího programu z rezortu místního rozvoje Ivana Bartoše (Piráti). Vláda teprve několik dní před Štědrým dnem dotační program v hodnotě 2,8 miliardy korun schválila. Následovat bude vyhlášení výzvy a za několik měsíců výběr vítězných projektů.

„Není moc času. Prostředky musejí být vyčerpány do poloviny roku 2026, což znamená, že projekty musejí být zrealizovány do konce roku 2025,“ řekla ředitelka Státního fondu podpory investic Hana Pejpalová s tím, že přípravu programu zdržela finalizace podmínek Národního plánu obnovy. „Příští rok chceme co nejrychleji uzavřít smlouvy. Cílem je co nejvíce zkrátit administrativu, aby byl čas na realizaci,“ dodala.

Ministerstvo pro místní rozvoj má každopádně vytipované žadatele. Malých projektů do 30 milionů korun má být okolo 45, velkých projektů od 30 do 500 milionů korun je čtrnáct, z každého kraje jeden. Evropská komise nastavila přísnější kritéria než u podobných programů v minulosti. Stavební práce nesmějí například výrazně poškozovat životní prostředí a renovace mají být energeticky účinné.