Od pondělí bude opět fungovat Airbnb. Masivní návrat turistů se nečeká | E15.cz

„Ubytování typu Airbnb se řadí k nadcházející vlně uvolňování mimořádných opatření od 25. května, kdy je možné poskytovat tyto služby za specifických podmínek,“ řekla Klára Doláková z tiskového oddělení ministerstva. Podobně jako hotely a další ubytovací zařízení budou muset pronajímatelé častěji dezinfikovat pokoje nebo odstranit z bytů věci, které používá více lidí, jako třeba časopisy nebo dekorační polštáře a přehozy.

Byť ale začne služba zase fungovat, kvůli zákazu vstupu cizinců na české území se v praxi zřejmě příliš neprojeví. „V současné době, kdy jsou v platnosti opatření, která omezují příjezdový cestovní ruch a jsou zrušeny téměř všechny komerční letecké spoje, považujeme návrat turistů do bytů, které byly před vypuknutím koronavirové krize využívány ke krátkodobým pronájmům, za velice málo pravděpodobný,“ řekl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček. Mnoho bytů už pronajímatelé během krize stejně nabídli k dlouhodobému pronájmu.

Ti, kteří budou přesto chtít nabízet sdílené ubytování přes Airbnb a podobné platformy, navíc čekají nové povinnosti. Vláda v rámci legislativní nouze totiž schválila zákon, podle kterého musí platformy sdílet s českými úřady informace o pronajímatelích i hostech, což má usnadnit kontrolu šíření onemocnění COVID-19. „Jinak by trasování nedávalo vůbec smysl, protože bychom vůbec nevěděli, kdo se nám tady kde ubytovává,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). V praxi to pomůže také státu a obcím do budoucna vymáhat daně a poplatky.

Radnice na Praze 1, kde se také nacházelo před krizí zdaleka nejvíce nabídek ke krátkodobému ubytování, byla proti opětovnému povolení Airbnb. Podle místních obyvatel přispěla platforma k vylidnění centra hlavního města a narušení sousedských vztahů. Radnice požadovala po vládě plošný zákaz poskytování takových služeb.

S tím nesouhlasili podnikatelé, kteří se krátkodobým pronajímáním živí. „Není nutné a ani žádoucí v době jednoznačně se blížícího ekonomického poklesu ještě umocňovat tento efekt plošným zákazem podnikatelské činnosti, která přináší do státní i městské pokladny nemalé částky,“ uvedl předseda České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí Matěj Koutný.

V Česku se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115 tisíc Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívalo kolem 11 500 bytů.