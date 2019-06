Hlasování Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě - sledujeme ONLINE | E15.cz

„Zítra je to 69 let od justiční vraždy Milady Horákové. My dnes všem poslancům hnutí ANO a ČSSD před hlasováním rozdáme film Milada s jasným mementem, s jasným poselstvím: K jejímu odkazu se hlásíte, ale s jejími vrahy vládnete," řekl šéf lidovců Marek Výborný. „Je to to, na co jsme upozorňovali od počátku, že tato vláda Andreje Babiše (ANO) se opírá o hlasy extremistů a komunistů. Pro KDU-ČSL je to jednoznačně nepřijatelné," doplnil.