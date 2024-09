Pavel: Pokud by volby nebyly všude regulérní, byl by to argument pro odložení

Kdyby nebylo možné zajistit regulérnost voleb ve všech místech, pak by to byl asi dobrý argument pro jejich odložení, pokud by se k tomu nalezla právní cesta. Před dnešní večerní schůzí vlády to novinářům řekl prezident Petr Pavel, který se zasedání kabinetu k povodňové situaci účastní. Krajské a senátní volby se mají konat v pátek a sobotu.

O případné úpravě termínu voleb kvůli záplavám v části regionů se musí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) rozhodnout dnes. Kdyby se volby do krajů a třetiny Senátu nakonec nekonaly, mohla by být legitimita rozhodnutí napadána, míní. Na ministerstvu vnitra vznikla pracovní skupina, která má pomoct, aby se volby konaly regulérně. O odložení voleb chce žádat vládu opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO).