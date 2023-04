Pirátům nehraje chudnoucí Česko do karet, z jejich témat se může stát příliš velký luxus | e15.cz

„Piráti mají smůlu, že značně oslabili a že doba nepřeje jejich přirozeným agendám,“ glosuje politolog Otto Eibl aktuální pozici strany, která je navzdory slabému zastoupení v dolní komoře součástí vlády Petra Fialy. Otázka je, do jaké míry je v ní schopna prosazovat své priority.

Eibl v této souvislosti připomíná, že smůla Pirátů spočívá také v tom, že jim média nevěnují příliš pozornosti. „Je tedy těžké se s nimi ve veřejném prostoru organicky potkat. To jim samozřejmě moc nepomáhá, byť sami se jistě snaží a dělají, co je v jejich silách, aby naplňovali cíle, které si vytyčili,“ uvažuje Eibl. Právě touto neviditelností musí být každé jejich hodnocení podle něj ovlivněno. „A tady se jim prostě nedaří,“ nepochybuje politolog.

VIDEO: Ivan Bartoš o České poště: Kde budou pobočky nejvíce chybět a jsou v ohrožení CzechPointy?

Video se připravuje ... • VIDEO Pavlína Horáková

Na druhou stranu uznává, že Piráti se posouvají v tématech, která jsou pro ně důležitá. Zmiňuje třeba legalizaci konopí, digitalizaci státu, ochranu práv etnických a sexuálních menšin, problematiku znásilnění a jeho právní definici anebo whistleblowing, tedy ochranu oznamovatelů (například) korupce.

A pokud jde o takzvaně větší politická témata, se ctí podle něj hraje svojí roli ministr zahraničí Jan Lipavský. V této souvislosti ale není od věci připomenout, kterak se loni v létě spekulovalo, že Piráti vládu dřív nebo později opustí.

Mnozí političtí pozorovatelé tehdy tvrdili, že by Pirátům takový manévr mohl z mnoha důvodů prospět. Eibl s tím ale souhlasí jen napůl. „Odstavili by se tím od vlivu na jakoukoliv agendu, na druhou stranu by jim to umožnilo být více vidět – v tom okamžiku by mohli začít ostřelovat vládu a stavět se do role odpovědné a věcné opozice,“ míní politolog a dodává, že pokud takovou opozici v tuto chvíli máme, tak jen v omezené míře. A nepochybuje, že by byla pro vládu i budoucnost české politiky ozdravná. „Zatím se to ale nestalo,“ pokračuje Eibl, „takže přemýšlet nad tím, jaké efekty a důsledky by takový krok měl, by byla pouhá spekulace. Nicméně je třeba připomenout, že Piráti by takto představovali alternativu pro omezený počet voličů a určitě by na sebe nenavázali větší podíl těch nespokojených.“