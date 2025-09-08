Konec emisních povolenek, vyšší rodičovská či hypotéky pro mladé. Spolu a ANO si opsaly programy
Dva největší rivalové nadcházejícího volebního střetu o Poslaneckou sněmovnu by si v lecčems rozuměli. V programech trojbloku Spolu a hnutí ANO je několik velmi podobných nebo úplně shodných témat. Je to například zrušení emisních povolenek, zlepšení finanční situace rodin s dětmi, snadnější cesta k vlastnímu bydlení pro mladé lidi nebo důraz na moderní armádu, byť by uskupení Andreje Babiše investovalo do nových zbraní výrazně méně peněz.
Zásadní třecí plochy mezi hlavními politickými konkurenty ale zůstávají. ANO by zrušilo penzijní reformu, klíčovou pro Fialovu vládu a důchodový systém, a obnovilo elektronickou evidenci tržeb ve vylepšené podobě. EET jako celek naopak shodil pod stůl současný kabinet.
Povolenky úplně zrušit nepůjde
Volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 slibuje stejně jako ANO odmítnutí emisních povolenek, které by podle analytiků zvýšily náklady domácností o desetitisíce korun ročně. Pokud by cena povolenky nepřesáhla 45 eur, jak prosazuje necelá dvacítka členských zemí Evropské unie včetně Česka, plyn podraží o čtvrtinu, uhlí o polovinu a benzín s naftou o více než tři koruny za litr.
Úplné zrušení povolenek je však podle odborníků nereálné. „Můžeme to obstruovat, nepřeklápět legislativu a vyhrožovat soudními spory, ale z dlouhodobého hlediska by nám to přineslo více škody než užitku,“ míní Ondřej Sklenář z Asociace pro mezinárodní otázky. Česko by podle něj mělo usilovat o to, aby systém povolenek byl co nejstabilnější a nejpředvídatelnější. Dodal ale, že dopad na české domácnosti bude větší než na západoevropské, které mají vyšší kupní sílu.
Hypotéky pro mladé s otazníky
Větší šanci než skoncování s emisními povolenkami má státní podpora hypoték pro mladé lidi. O přesnějších parametrech se ale voliči v programových nabídkách nic nedozvědí.
Těsně před zveřejněním programu Spolu toto opatření zmínil v rozhovoru pro Volební FLOW premiér Petr Fiala. Spolu podle něj hodlá zavést státní garance, které by mladým lidem umožnily si snadněji pořídit vlastní bydlení. Přiznal však, že se zástupci České národní banky, která profil příjemců hypoték reguluje, tyto záruky zatím nekonzultoval. Krok je součástí plánu, který zahrnuje podporu výstavby nových bytů, zjednodušení stavební administrativy a uvolnění státních pozemků pro výstavbu dostupného bydlení.
VIDEO: Zavedeme paušální daň i pro malé firmy, mladým garantujeme hypotéku, slibuje premiér Fiala ve FLOW.
Nijak konkrétní v tomto ohledu není ani program ANO: „Zajistíme státní podporu na hypotéky pro mladé rodiny pečující o dítě a pro klíčové profese (policisty, hasiče, vojáky, celníky, příslušníky vězeňské služby, zdravotní sestry, učitele a další důležité profese),“ píše se v dokumentu. Státní garance mají být dostupné také družstvům, aby jim usnadnily financování bytové výstavby bez vysokých vstupních vkladů.
Mladým manželům hnutí slibuje státní bezúročné půjčky na akontaci při pořizování prvního bydlení. V obecné rovině ANO plánuje uzákonit bydlení jako veřejný zájem: „Bytové komplexy zařadíme pod strategické stavby státu, což umožní rychlejší schvalování staveb a jednodušší přístup k pozemkům.“
Vyšší rodičák je prakticky jistý
Dalším společným bodem je zvýšení rodičovského příspěvku. Trojblok Spolu přesnou podobu závazku představil už koncem srpna, dávka má stoupnout o dalších 50 tisíc korun ročně. Ze stávajících 350 tisíc by tak dosáhla 400 tisíc. Stejnou změnu už nynější vláda na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v minulosti schválila, a to s platností od ledna 2024. V minulém roce si opatření vyžádalo 4,2 miliardy korun.
Úplně stejný bod obsahuje i program ANO. Hnutí jde ale dál a nabízí voličům návrat daňových úlev, které stávající kabinet zrušil. „Vrátíme českým rodinám školkovné, slevu na druhého z manželů i slevu na pracující studenty,“ uvedla při prezentaci programu šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.
Štědrý by byl stát podle představ ANO i vůči firmám. Sazba korporátní daně by klesla z 21 na 19 procent, tedy na úroveň před schválením balíčku na konsolidaci veřejných financí. Zároveň by hnutí přidalo vojákům, policistům, hasičům a příslušníkům dalších bezpečnostních složek.
Podle hrubých odhadů by tyto sliby stály 100 miliard korun ročně. Chystaný tvrdší boj s šedou ekonomikou má přitom podle Schillerové zajistit 35 miliard, každé procento hospodářského růstu pak 20 miliard. Zda ekonomika skutečně poroste takovým tempem, aby závazky ANO utáhla, ale nikdo – včetně příští vlády, ať už bude složena jakkoliv – nemůže zaručit. Spolu už žádné reformy ani úspory v programu nezmiňuje, podobně jako úhlavní politický soupeř sází na hospodářský růst, k němuž dopomohou investice.