Podnikatelé v kultuře se dočkají kompenzace za zrušené akce | E15.cz

Hudební kluby, nedotovaná divadla, organizátoři festivalů a dalších kulturních akcí mohou čerpat kompenzaci ve výši 50 procent nákladů za zrušené nebo přesunuté akce v období od vyhlášení nouzového stavu do konce léta. Uvedl to na twitteru ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) s tím, že vláda na pondělním jednání společný program ministerstva průmyslu a kultury schválila. V programu by je asi 900 milionů korun.