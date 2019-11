Poslanci hledají peníze na platy učitelů či umoření státního dluhu | E15.cz

Hádky o miliardové přesuny ve státním rozpočtu na příští rok pokračují. Ve středečním druhém čtení předložili opoziční i vládní poslanci řadu připomínek. Poslanci upřeli pozornost především na platy učitelů. Opoziční návrhy za desítky miliard korun však zřejmě sněmovna odmítne, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) chce podle svých slov co nejméně změn. Finální schvalování čeká rozpočet příští týden.

Opoziční poslanci, ale i část zástupců sociální demokracie, chtějí dosáhnout vyššího, ideálně 15procentního růstu platů učitelů. Vláda počítá pro příští rok s navýšením o deset procent. Poslanci již nemohli hýbat se základními parametry rozpočtu se schodkem 40 miliard, mohou však přesouvat peníze mezi jednotlivými kapitolami.

Poslanci za ČSSD Kateřina Valachová a Václav Votava navrhli dát tři miliardy z peněz určených na obsluhu státního dluhu na učitelské platy. „Snažila jsem se připravit variantu, která by mohla skutečně dostat dost hlasů, aby našim učitelkám a učitelům pomohla,“ řekla Valachová. Návrh podporuje také Svaz průmyslu a dopravy. „V Česku dnes chybí pět tisíc učitelů a podle odhadů jich bude do pěti let chybět dokonce 11 tisíc,“ upozornila viceprezidentka svazu Milena Jabůrková.

Další strany navrhly na platy dát zhruba pět miliard korun navíc. „Pokud chceme kvalitní školy, musíme dobře zaplatit učitele,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které by se potřebných 5,5 miliardy našlo zrušením slev na jízdném pro důchodce a studenty. ODS chce stejnou částku ukrojit z dotací pro velké zemědělské podniky. Piráti vidí možnost najít pět miliard z peněz určené pro sportovní svazy nebo také z obsluhy státního dluhu.

Zdaleka největší změny navrhli občanští demokraté, kteří by přesunuli až 46 miliard korun. Chtějí seškrtat peníze na kosmické aktivity, slevy na jízdném, podpoře korporacím či v aktivní politice zaměstnanosti a umořit tím státní dluh. „Návrhy ukazují, že rozpočet se dá sestavit nejen vyrovnaný, ale i přebytkový,“ řekl šéf strany Petr Fiala.

Rozpočtový výbor už řadu z nových návrhů dříve odmítl a přijal na doporučení Schillerové jen návrhy komunistů za 1,28 miliardy korun, například na přesunutí 600 milionů na sociální služby.