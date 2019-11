Učitelům lze přidat více, míní opozice i ČSSD. Peníze by se našly, argumentují | E15.cz

Komunisté chtějí, aby zaměstnavatelé výměnou za ústupek souhlasili s výraznějším navýšením minimální mzdy. Rezort financí však trvá na tom, že platy pedagogů narostou jen o desetinu. „Učitelům bylo slíbeno patnáct, a nikoliv deset procent. Veřejný příslib učinil i premiér Andrej Babiš – a slib se má plnit,“ řekl deníku E15 člen rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD).

Podstatnou část z potřebných pěti miliard vidí v nadhodnocené obsluze státního dluhu. „Letos je v rozpočtu v plánu výdaj 43,8 miliardy, přitom skutečnost roku 2018 byla 40,7 miliardy,“ dodal. Připomněl, že stát si navíc půjčoval na záporný úrok.

Jak uvedl Votavův kolega z výboru Jiří Dolejš (KSČM), je věcí vlády, zda a kde zdroje najde. Otázka podle něj také je, jestli zaměstnavatelé ustoupí u nejnižšího výdělku. „Chtějí, aby se od ledna zvedl jen na 14 tisíc korun a to je málo,“ podotkl.

Opozice by zrušila slevu na jízdném pro důchodce a studenty. „Kdyby to vláda udělala, rázem těch pět miliard má. Každý student by jistě pochopil, že je lepší jezdit bez slevy do dobrých škol než se slevou do špatných,“ prohlásil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ministerstvo školství letos zjistilo, že zatímco nyní scházejí ve školách asi dva tisíce učitelů, do pěti let se má toto číslo zvýšit na 11 tisíc.

„Za situace, kdy chybějí kvalitní učitelé hlavně přírodovědných a odborných předmětů, je platový růst jediným reálným benefitem, který naláká nové pedagogy,“ stojí ve společném prohlášení Svazu průmyslu a ČMKOS.

„Vyzýváme premiéra, aby vláda ve státním rozpočtu na příští rok dodatečných pět miliard korun nalezla. Jinak se průměrný učitelský plat do roku 2021 na 45 tisíc korun nenavýší,“ uvedla viceprezidentka svazu průmyslu Milena Jabůrková. Česko by tak podle ní ztratilo šanci stát se lídrem v digitální ekonomice a nových technologiích, jak plánuje Babišův kabinet.

„Platí dohodnutý závazek pro příští rok, tedy že objem prostředků na platy učitelů naroste o deset procent. Rozpočet je provázaný celek,“ reagovala Anna Fuksová z tiskového oddělení rezortu financí.

Desetiprocentní růst přijde na 11 miliard korun. Vláda před týdnem schválila navýšení tarifního základu platů učitelů o osm procent, což představuje osm miliard. Zbytek půjde na odměny a příplatky. Školské odbory kvůli tomu minulou středu zorganizovaly stávku, do které se nějakým způsobem zapojila více než polovina škol.