Poslanci odmítají dražší teplo pro domácnosti | E15.cz

Daňové osvobození zemního plynu pro výrobu tepla v domovních kotelnách by mohlo platit i nadále. Změnu ve vládním daňovém balíčku doporučil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Hlavně opoziční zákonodárci návrh ministerstva životního prostředí už dříve kritizovali. Odhaduje se, že by zdražil teplo a tedy celkové náklady na bydlení čtyři sta tisícům domácností.

„Pokud by bylo osvobození od energetické daně zrušeno, pocítily by to také domovy důchodců a dětské domovy,“ přidala další argument šéfka výboru Miloslava Vostrá (KSČM), která pozměňovací návrh prosadila. Podporu získala i mezi zákonodárci z koaliční ČSSD.

Podle všeho se zdá, že ANO nemá se svými 78 poslanci na prosazení předlohy dostatek hlasů. Proti jsou také Piráti nebo SPD Tomia Okamury.

„Chci o tomto návrhu ještě jednat na našem poslaneckém klubu,“ reagovala ministryně financí Alena Schillerová s tím, že si vyžádá stanovisko šéfa rezortu životního prostředí Richarda Brabce (oba ANO).

Vláda dosud uváděla, že zrušením daňové výjimky chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla, kteří si musejí kupovat emisní povolenky.

Výbor doporučil i další úpravy daňového balíčku u vyššího zdanění hazardu. Zástupci loterijních a sázkařských firem i provozovatelé kasin kritizují záměr Schillerové zdanit čisté výhry nad 100 tisíc korun. Výbor sněmovně doporučil, aby limit zvedla na jeden milion.

Prošel také návrh Romana Onderky (ČSSD) a Jiřího Dolejše (KSČM), který zvyšuje sazbu daně z živých her z nynějších 35 na 38 procent. U loterií či kurzových sázek chtějí naopak sazby ponechat na nynější 23procentní úrovni.

To napadají majitelé kasin. Zatímco hernám v posledních letech tržby klesají, což se podepisuje i na propadu daňového inkasa, loterijním společnostem naopak stoupají.