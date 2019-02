Poslanci na osmý pokus podpořili EET | E15.cz

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by norma mohla začít platit koncem roku. „Dřívější odhad, že všechny čtyři vlny vynesou 18 miliard korun ročně, pořád platí,“ tvrdí. „Přínos nebude žádný,“ oponuje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Je to kanon na vrabce – drahý a velmi málo účinný,“ míní Miroslav Kalousek (TOP 09).

Původně měly být zbývající dvě fáze EET pro lékaře, advokáty, stánkaře nebo pro řemeslníky spuštěny loni v březnu. Zpoždění způsobil i předloňský zásah Ústavního soudu.

Opozice a podnikatelé kritizují hlavně nízký limit pro osvobození nejmenších živnostníků. Výjimka má platit jen pro ty, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během dvanácti měsíců do 200 tisíc korun. Mohli by využívat zvláštní papírové účtenky, které by čtvrtletně posílali Finanční správě.

„Dlouhodobě prosazujeme hranici 500 tisíc korun, která je bezpečná vůči dani z přidané hodnoty,“ uvedl Věroslav Sobotka z Asociace malých a středních podnikatelů.

Pro poplatníky, kteří mají příjem jen z podnikání, by podle něj náklady na pokladní zařízení, internetové připojení a software znamenaly při tržbách kolem 300 až 400 tisíc ročně ohrožení jejich živností.

„K tomu je nutné brát v potaz, že mají i další nezanedbatelné výdaje, které musejí hradit,“ dodal Sobotka.

Po náběhu prvních dvou vln EET skončila podle kritiků systému řada malých penzionů, venkovských hospod a prodejen. Někteří poslanci se v současnosti obávají zániku ordinací. „Průměrný věk praktických lékařů je 56 let, ale vzhledem k jejich nedostatku v některých obcích slouží i starší 64 let a pomáhají držet zdravotnictví nad vodou. Obávám se, že EET je definitivně smete,“ uvedl Stanislav Blaha (ODS).

Novela má ulevit podnikatelům snížením DPH. Desetiprocentní sazba by platila například pro stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo pro prodej řezaných květin.