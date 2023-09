Konsolidační balíček: schvalování jde do posledního kola | e15.cz

Přerušení navrhl předseda klubu ODS Marek Benda, když se předtím neúspěšně pokusil prosadit jednání i po dnešních 14.00. To ale jménem opozičních klubů ANO a SPD vetovala předsedkyně prvního z nich Alena Schillerová.

„Nebudeme pomáhat pětikoalici prosazovat nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii,“ zdůvodnila Schillerová veto. Benda následně požádal o přerušení schůze, čímž dnešní jednací den skončil o něco dříve, než měl. Návrhy zákonů mohou poslanci schvalovat podle jednacího řádu jen ve středy a v pátky, vždy mezi 09.00 a 14.00. Případné snahy vládního tábora o rozšíření těchto dnů a hodin může opozice zablokovat.

Poslanci budou muset hlasovat o téměř 80 pozměňovacích návrzích a to předtím, než dojde k finálnímu hlasování o samotném úsporném balíčku.

V pátek vystoupili především opoziční řečníci s přednostním právem, kteří kritizovali vládu i její předlohu. Jako první promluvil předseda SPD Tomio Okamura, po něj předseda klubu SPD Radim Fiala a následně předseda ANO Andrej Babiš. Samotná rozprava k balíčku začala až po víc než 4,5 hodinách od začátku schůze, kdy se dostal na řadu první řádně přihlášený poslanec bez přednostního práva. Do rozpravy se v tu dobu hlásily tři desítky poslanců.

Konsolidační balíček by měl v příštím roce snížit rozpočtový schodek o 97 miliard korun. Do roku 2025 má ušetřit celkem 150 miliard korun. Návrh mimo jiné zvyšuje daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, spojuje do jedné sazby na 12 procent nynější snížené sazby DPH deset a 15 procent a také do jiných sazeb DPH přesouvá některé položky.