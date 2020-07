Praha zkouší získat další kompenzace za koronavir | E15.cz

Praha získá jako obec 1,5 miliardy korun, jako kraj by dostala dalších 662 milionů korun. „Příspěvek pro kraje by pomohl zmírnit následky razantního výpadku příjmů z daní, který byl znásoben dalšími kroky vlády, která si pro peníze na svá opatření sáhla do rozpočtu samospráv,“ řekl náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) s tím, že Praha peníze potřebuje, protože je ekonomickým motorem republiky. Vedení města již dříve odhadlo, že ztráty v rozpočtu Prahy kvůli koronaviru mohou dosáhnout 12 miliard korun.

Samosprávy se na vládu obrátily v minulých týdnech s žádostí o peníze proto, že část vládních opatření jako Pětadvacítka nebo zpětné uplatnění daňové ztráty je hrazena ze sdílených daní. Tedy z peněz, které si mezi sebe dělí stát, kraje a obce.

Hejtmani a starostové navíc očekávají, že daňové příjmy budou už tak nízké kvůli tomu, že se na jaře zastavila ekonomika, jenom kraje by měly údajně přijít až o dvacet miliard korun.

Vláda přistoupila v červnu jen na požadavek obcí ve výši 1200 korun na obyvatele, což státní rozpočet vyjde na 12,8 miliardy korun. Nyní nejenom Praha, ale i Liberecký kraj nebo poslanci za Starosty a nezávislé předkládají vlastní návrhy, které počítají s pěti sty korunami na obyvatele pro kraje. To by vyšlo rozpočet na 5,35 miliardy korun. S vlastními návrhy budou pravděpodobně následovat Pardubický a Zlínský kraj.

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (SLK) může výpadek v příjmech krajů zasáhnout i běžné výdaje. „Může se to odrazit například v omezení hromadné dopravy objednávané ze strany krajů, krácení investic do krajského zdravotnictví nebo školství,“ řekl. Přesunout peníze v rozpočtu na totožný účel navrhují ve sněmovně také poslanci za STAN, rozpočtový výbor však k jejich návrhu zaujal negativní stanovisko.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s takovými kompenzacemi pro kraje nepočítá. Uvedla, že by výpadek měl nahradit státní příspěvek 12 miliard korun na opravy silnic.

Někteří hejtmané to považují za dobrý kompromis. Podle jiných to však není srovnatelná kompenzace. Kraje podle hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka (ČSSD) budou chtít kromě dopravy také peníze do školství a sociálních služeb.