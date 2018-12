Pražská koalice se neshoduje na centrálním stavebním úřadu. Mohl by fungovat do roka, tlačí developeři | E15.cz

Špatně fungující systém 22 stavebních úřadů v hlavním městě by chtěla část pražského vedení vyřešit zřízením jednotného celopražského stavebního úřadu. Prosazují jej především zástupci Spojených sil pro Prahu, kteří mají místo radního pro územní rozvoj. Koaliční partneři jsou však opatrnější.

Po jednotném stavebním úřadu volají především developeři, podle kterých by se tím významně zrychlil povolovací proces v Praze. Centrální úřad by měl na starosti povolování velkých stavebních projektů celopražského významu, menší projekty by zůstaly na stávajících 22 stavebních úřadech, které fungují na městských částech.

„Myslím si, že jeden stavební úřad je do budoucna nutný. Je to prověřený systém, který tady fungoval a byl narušený v roce 2003, kdy vzniklo v Praze dvaadvacet úřadů. Domnívám, že to rozhodnutí tehdy nebylo moudré,“ míní radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu).

S Hlaváčkem souhlasí i radní pro rozvoj bydlení Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu), podle které by centrální úřad měl pomoci řešit krizi bydlení. „Jako prioritní vidíme to, že je nutné zrychlit povolování staveb,“ uvedla Marvanová.

Podle developerů by úřad mohl při dostatečné politické vůli fungovat už do roka. „Oproti koncepci nové pražské koalice uvedené v programovém prohlášení by ale měl tento úřad fungovat nejen pro územní řízení, ale i pro stavební a společná řízení,“ uvedl šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

Spojené síly měly jednotný úřad ve volebním programu, v programovém prohlášení koalice je uvedeno, že se tato možnost prověří. Piráti podle svého radního pro bydlení Adama Zábranského nápad neodmítají, žádají ale podrobnou analýzu současného stavu. „Potřebujeme více dat,“ řekl Zábranský.

Otázkou také je, zda odvolacím orgánem bude ministerstvo pro místní rozvoj, pro což by stačila pouze změna statutu města. Pokud by odvolacím orgánem mělo být město, což je podmínka v koaliční smlouvě, bude nutná úprava legislativy.

Pro šéfa třetího koaliční partnera Prahy sobě Jana Čižinského je klíčová komunikace s městskými částmi. „Já se bojím situace, kdy ty velké projekty budou rozhodovány na magistrátu a ještě více se zvětší vzdálenost mezi starostou, který je závislý na hlasech voličů, a tím zlým magistrátem, který povoluje ty zlé velké projekty. Když tu vzdálenost ještě zvětšíme, tak ve skutečnosti bude velmi pohodlné pro starostu městské části, který s tím vůbec nesouvisí, podávat proti rozhodnutím správní žaloby a dělat si tak kampaň,“ míní Čižinský, který je poslancem a starostou Prahy 7.

Koaliční partneři se nicméně shodují v tom, že je třeba sjednotit metodiku, podle které by stávající stavební úřady rozhodovaly. Developeři a investoři si totiž často stěžují, že každý úřad funguje jinak.