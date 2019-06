Zoo Praha postaví gorilám nový pavilon | E15.cz

Ochránit zvířata před případnou povodní. Důvod, pro který Zoo Praha postaví nový pavilon pro gorily, a to v horní části zahrady poblíž výběhu žiraf. Zoo již vypsala výběrové řízení, předpokládá, že novostavba ji vyjde na 225 milionů korun. Informaci z věstníku veřejných zakázek potvrdila deníku E15 mluvčí zahrady Lenka Pastorčáková.

„Pokud nenastanou komplikace, rádi bychom začali stavět letos na podzim. Stávající pavilon sice splňuje všechny potřebné parametry, pokud by ale přišla další povodeň, nebezpečí pro zvířata by bylo obrovské,“ uvedla Pastorčáková. Hotovo má být koncem roku 2021. Projektovou dokumentaci připravila firma ABM Architekti.

Praha na stavbu už dříve uvolnila 121 milionů korun, přes sedmnáct tisíc dobrovolných dárců navíc poslalo 31 milionů korun.

Nový pavilon bude téměř třikrát větší než ten současný, expozice se bude rozkládat na 585 metrech čtverečních. Zvětší se i plocha určená návštěvníkům, a to ze stávajících 90 metrů čtverečních na 570 metrů čtverečních. Pavilon bude stát na západní hranici výběhu africké savany, který je určen žirafám.

Kvůli povodním museli zaměstnanci zoo evakuovat gorily už dvakrát: v roce 2002, tehdy se utopil samec Pong, a v roce 2013, kdy byly gorily přesunuty do povodňové věže. Proto zoo postaví nový pavilon, vybrat jeho umístění přitom nebylo snadné.

„Pochopitelně to nemůže být ve spodní části zoo, nemůže to být ani na severním nebo západním svahu, protože tam by bylo chladno. Nakonec jsme proto vybrali pozemek pod Sklenářkou. Ten pozemek patří zoologické zahradě a v územním plánu je určený pro rozvoj zoo,“ uvedl šéf zoo Miroslav Bobek už dříve pro server Echo24.

Další velkou stavbou po pavilonu pro gorily bude například stavba expozice Arktida pro lední medvědy. Největším lákadlem má být podvodní tunel, který návštěvníkům umožní pozorovat medvědy, jak plavou a potápějí se. Celkové náklady mají dosáhnout zhruba 150 milionů korun.

Podívejte se na snímky goril pražské zoo: