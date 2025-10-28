Předplatné

Prezident Pavel uděluje státní vyznamenání, získali ho Zdeněk Svěrák, Dana Drábová i Martina Navrátilová

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.

Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Ocenění převzala Vojtova prapraneteř Jana Máchová. Za stejnou činnost propůjčil Pavel vyznamenání také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje. Převzal jej synovec Pavel Nechanský.

