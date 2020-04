Projednávání stavebního zákona se zdrží o měsíc. Do konce roku ho přijmeme, věří Dostálová | E15.cz

„Zákon měl odcházet do legislativního vládního procesu na konci března, nouzový stav ale zasáhl do řady plánovaných jednání a teď počítáme, že odejde na přelomu dubna a května,“ řekla deníku E15 Dostálová. Původně mělo připomínkové řízení skončit už na konci ledna, což bylo ale podle ministerstva nereálné, neboť se sešlo několik tisíc připomínek. Vláda proto termín odsunula o dva měsíce na konec března, v tomto týdnu pak premiér Andrej Babiš (ANO) povolil prodloužení lhůty na konec dubna.

Měsíc navíc chce ministerstvo využít na další kolo připomínek, k návrhu se znovu mohou vyjádřit rezorty a další dotčené úřady či kraje a města. Návrh nového stavebního zákona se totiž na jaře významně změnil, když ministryně ustoupila samosprávám a vedle nové soustavy státních stavebních úřadů zachovala stavební úřady i na úrovni obcí.

„Nejde ale o nové znění zákona, se kterým by se musela připomínková místa složitě seznamovat. Bylo jasné, že paragrafové znění zákona se bude muset částečně měnit vzhledem k velkému množství připomínek,“ řekla ministryně. Změna ve prospěch obcí přitom podle developerů a například šéfa Hospodářské komory Vladimír Dlouhého jde proti smyslu zákona, který má stavební řízení především zjednodušit a urychlit.

Legislativní rada vlády, která v současné době nemůže zasedat, a samotný kabinet by měly nový stavební zákon projednat ještě před prázdninami. „Pokud legislativní rada vlády zasedne v květnu nebo v červnu, bohatě stihneme předložit zákon na jednání sněmovny v září,“ řekla Dostálová, která věří, že dolní komora a Senát stihnout předlohu projednat do Vánoc tak, aby mohla začít od příštího roku platit. Zákon by poté postupně nabýval účinnosti až do poloviny roku 2023. V obou komorách se přitom očekává dlouhá debata a celá řada pozměňujících návrhů.

„I vzhledem k budoucnosti se musíme pokusit dodržet původní harmonogram přípravy a schválení zákona ještě touto sněmovnou. Až pomine aktuální zdravotní nebezpečí a bude třeba ozdravit ekonomiku, bude stavebnictví jeden z nejdůležitějších nástrojů,“ řekla Dostálová. „Pokud se nepodaří schválit zákon ještě v této sněmovně, bude stavební paralýza trvat minimálně o dva, tři roky déle,“ dodala ministryně. Příští rok na podzim se konají sněmovní volby a neprojednané zákony tím spadnou pod stůl.

Na dodržení hamonogramu tlačí investoři i developeři, kteří si stěžují na příliš dlouhé povolovací řízení v Česku. Nový zákon by měl podle nich zrychlit výstavbu bytů, ale třeba i dálnic. „I přes nutnost řešení nynější epidemie koronaviru by ministerstvo a vláda neměly přestat tlačit nový stavební zákon rychle dopředu,“ řekl šéf developera Central Group Dušan Kunovský.