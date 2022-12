Propouštět se bude, i když firmy váhají. Rozhodnou Vánoce | E15.cz

„Už se nebavíme o tom, zda tady možnost propouštění je, nebo není, ale spíše o tom, kdo a v jaké míře bude propouštět před koncem roku, a kdo až v roce 2023,“ říká CEO a zakladatelka M.arter, inzertního portálu pro flexibilní pracovní úvazky, Andrea Bohačíková.

Podle Graftonu je hrozba propouštění také reálná, ještě se však uvidí, zda společnosti aktuálně snižují stavy kvůli jednorázovému poklesu objednávek, nebo jestli menší výroba přetrvá.

Již v říjnu se podle údajů úřadu práce počet nově nezaměstnaných osob vyrovnal s počtem těch, kteří si zaměstnání po době v nezaměstnanosti našli, dosud byl vždy počet nově nezaměstnaných nižší. „Stalo se tak po deseti letech. Pokud bude tento trend pokračovat, naše nezaměstnanost se z extrémně nízké začne dynamicky zvyšovat,“ upozorňuje Bohačíková.

V listopadu míra nezaměstnanosti stagnovala, řada podniků dále nenabírá a vyčkává na vývoj situace na začátku dalšího roku. „Na straně druhé jsou v plném proudu sezónní práce, které zvyšují poptávku po zaměstnancích hned v několika oborech, především v retailu, e-commerce a logistice,“ popisuje generální ředitel personální agentury Randstad v Česku Martin Jánský.

Rozevírají se také nůžky v nezaměstnanosti mezi manuálními a administrativními pracovníky. „Zatímco poptávka po pracovnících vykonávajících manuální práci je velmi vysoká a nezaměstnanost v těchto oborech extrémně nízká, u bílých límečků, tedy administrativních pracovníků, manažerů, právníků a dalších nezaměstnaných přibývá,“ říká Jánský.

V tuto chvíli tak nevnímá velkou vlnu firem, které by mluvily o masivním propouštění, ačkoli připouští, že v určitých sektorech k němu dojít může a situace se také může změnit v příštím roce, který bude nepochybně náročný pro řadu firem.

Dynamické společnosti nyní jdou za nejnižšími náklady

Všeobecně nejvíce snižují stavy energeticky náročné podniky, ale i ty, které se obchodně orientovaly na Rusko. „Překvapivě jich v Česku není málo,“ říká Malo. Paradoxně je jedním z důvodů i nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Česku „Především globální firmy zvažují přesun do jiných zemí, což bude mít vliv i na lokální pracovní sílu,“ doplňuje.

Zaměstnavatelé, kteří momentálně propouštějí, jsou často také rychlé a dynamické společnosti. „Většina firem se aktuálně připravuje na to, že v roce 2023 neporostou, což je pro ně i pro jejich investory velká změna. Chtějí si tedy udržet alespoň čísla stávající,“ vysvětluje Bohačíková. Propouštějí, aby měly co nejnižší náklady a byly schopné konkurence v době, kdy se na trhu zastavuje poptávka.

„Máme obchodní partnery, kteří již sáhli ve svém provozu k hromadnému propouštění. Myslím tím propouštění desítek lidí,“ říká vedoucí obchodního oddělení personální agentury Workintesense Lýdie Ignaťuková. Na druhé straně však popisuje, že některé firmy před Vánoci hromadně nabírají a začaly s tím již před Black Friday, třetí skupina podniků vyčkává.

Firmy jsou obecně opatrné s propouštěním i náborem. „Když to rozdělím procentuálně, v tuto chvíli to vychází na dvacet pět procent propouštění, padesát procent čekání a čtvrtina hromadný nábor,“ popisuje Ignaťuková. Podnikům se totiž po covidu nechce hromadně propouštět. „Pamatují si, jak moc těžké je potom kvalitní lidi nabrat zpět. To znamená, že se budou snažit udržet stavy, co nejdéle to půjde,“ dodává. Záleží tedy na očekávání vývoje zakázek v následujících dvou až třech měsících.

Logistika, služby a hotelnictví si zaměstnance udrží

V sektoru obchodu i logistiky je situace klidná. „Nepozorujeme snahu zaměstnavatelů šetřit na pracovní síle tím, že by propouštěli zaměstnance, a domníváme se, že tak tomu bude i v nejbližší budoucnosti,“ říká Ivo Grossmann z Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb a potvrzuje, že některé firmy naopak stále novou pracovní sílu shánějí.

Drahé energie a zastropování cen:

Podobně je na tom i hotelnictví. „V současné době mají i ubytovací zařízení spíše problémy s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců,“ říká místopředsedkyně ČMOS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Dagmar Gavlasová. Jiná je však situace v pohostinství, kde by mohla zavřít až pětina restaurací.

Růstu cen energií a nízká ochota lidí utrácet může zasáhnout i oblast e-commerce, kde propouštění podle informací, s nimiž přišly Hospodářské noviny, zvažují Alza i Mall a startup Productboard se již rozhodl propustit kolem dvaceti procent svých zaměstnanců.

„Ve startupovém prostředí je aktuálně velký tlak ze strany investorů. Firmy i investoři se tak připravují na ty nejhorší scénáře, které mohou přijít,“ říká Bohačíková. Nejvíce se podle ní šetří na marketingu, poté na projektových pozicích. Obávat se nemusejí zkušení produktoví manažeři ani IT a vývoj. Portál M.arter zaznamenává také velkou poptávku po copywriterech, obchodnících a po účetních.

Větší vlna propouštění může přijít v lednu

„E-commerce je v meziročním poklesu už od začátku roku a někteří hráči už propouštěli. Nejznámějším případem je asi slovenský Dedoles, ale určitě to nebude jediný e-shop, který špatně plánoval, a tedy musel propouštět,“ říká šéf společnosti Shopsys Matěj Kapošváry.

Právě nereálná očekávání podle něj způsobí propouštění v e-shopech. „Velkým otazníkem je aktuální kvartál a přicházející vánoční sezona, kde se bude rozhodovat o tom, jak celkově dopadne tento rok. Očekávám, že větší vlna propouštění tak může přijít až v dalším roce,“ doplňuje.

Podobné obavy ohledně dalšího vývoje s ním sdílejí i jiní experti. „Spíše než období svátků a období po svátcích se obávám druhé poloviny ledna a dále. Pokud se situace nezlepší, firmy mohou své stavy silně snížit,“ varuje Ignaťuková. „Vánoce 2022 budou chudé. Ale to nejhorší ještě přijde až po nich, a to zaměstnavatelé i jejich investoři moc dobře vědí,“ dodává Bohačíková.