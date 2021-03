První zásilka ruské vakcíny může do Česka dorazit už v březnu | E15.cz

Rusko sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání vakcíny proti COVID-19, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc. Vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání Prahy s Moskvou serveru Lidovky.cz řekl, že pokud Česko dá Sputniku V zelenou, může zhruba do 25. března dostat až 20 tisíc dávek a další později.

Podle uvedeného zdroje v další vlně do půldruhého měsíce se hovoří o statisících dávek. Odhadem by Češi mohli získat až půl milionu dávek Sputniku, což by stačilo na proočkování 250 tisíc lidí.

„Cena jedné dávky nepřekročí deset dolarů (zhruba 216 korun). A její aplikace bude čistě dobrovolná. Ani vláda nechystá žádnou podpůrnou kampaň, která by ruskou vakcínu v očích veřejnosti 'očistila',“ napsal web Lidovky.cz.

„Ruská strana velmi vnímavě reaguje na podobná oslovení, zodpovědně se staví k tomu, aby bylo co nejvíce vakcín dodáno do různých zemí, které mají s vakcínou problémy. Ale žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem,“ citovala agentura TASS reakci Peskova na zprávu, že Zeman požádal Putina o Sputnik V pro Česko. Ruský mluvčí ale zároveň podotkl, že výrobní kapacity se týden od týdne zvyšují.

Zeman podle sobotního zpravodajství televize CNN Prima News sdělil, že po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal dopisem svůj ruský protějšek o dodávku očkovací látky Sputnik V. „Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat certifikaci,“ uvedl Zeman a připustil, že v případě Sputniku V by mu stačila certifikace českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Minulý týden se přitom nejvyšší čeští ústavní činitelé včetně Zemana na své úterní schůzce shodli, že vakcíny, kterými se bude v ČR proti covidu-19 očkovat, musejí projít schvalovacím procesem Evropské komise. Ruská vakcína zatím registraci Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) nemá. Česko v současné době očkuje schválenými vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, nemá ale k dispozici dostatek dávek na očkování všech zájemců.

Zeman se minulý týden vyslovil pro takzvanou maďarskou cestu očkování, uvedl po schůzce s ním předseda Pirátů Ivan Bartoš. Maďarsko nakoupilo vakcínu Sputnik bez schválení evropských úřadů a očkují s ní.