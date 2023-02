Ředitel školy pro youtubery: Chtěl jsem jen ušetřit za marketing | e15.cz

Střední škola „pro youtubery“ U2B, kterou jako cestu k úspěchu na internetu propagovali vlivní influenceři, se nejprve předloni rozjela díky milionovým dotacím od státu na autistickou třídu. Po roce ale skupinu hendikepovaných studentů se speciálními potřebami zrušili, protože jim studium nevyhovovalo.

Daniel Černý je jeden z nejmladších ředitelů v Česku. Kromě U2B vede ještě školu pro lidi ve výkonu trestu ve Vinařicích. V rozhovoru pro E15 popsal, jak vznikla jeho škola, jak vnímá kritiku a proč se rozhodl školu agresivně propagovat.

Když jsme se o příběh U2B začali zajímat, škola vypnula své webové stránky. Na nich se chlubila spoluprací s různými asociacemi a firmami. Dozvěděli jsme se, že někteří z nich ale s vámi moc nespolupracují a po prvotním kontaktu cokoliv ustalo…

No. Tomu rozumím. Web je vypnutý, protože se stěhujeme kompletně na Barrandov, a tak stránky předěláváme.

Co říkáte na to, že někteří partneři o té spolupráci ani neví? Jako příklad mohu uvést herní časopis Ink, firmu Google či Asociaci českých herních vývojářů.

Aha.

Třeba i kulturní časopis Lógr…

Tam jsme byli na spolupráci domluveni s Jakubem Pavlovským. Máme modul žurnalistická tvorba. Z Lógru přijde redaktor a bude vyprávět o své práci. My na oplátku nabízíme partnerům třeba videotvorbu. Co se týče Lógru, tak se Jakub Pavlovský v něm asi už neangažuje, a proto to tak je. Oni mi to nedali vědět. U Asociace českých herních vývojářů jsme domluveni, že uvádíme navzájem svá loga. Taky nám pomáhá s osnovami pro herní design. Záleží s kým jste mluvili.

Vyjádření poskytl předseda organizace Pavel Barák. Jak to máte s Googlem?

Naši žáci měli k dispozici člověka, který jim radil s marketingem.

Jakého člověka a odkud? Od Googlu přímo?

No jasně.

Víte konkrétně jeho jméno?

Ano.

A řeknete nám to, abychom si ho ověřili?

Musím se ho zeptat.

Víte proč se na to ptáme? Protože vy jste mimo jiné v rozhovoru pro deník Metro tvrdil, že školu založili minoritní akcionáři Googlu. Což ale může být i člověk s jednou akcií. Není to trochu načechrání nějaké legendy o U2B? Protože to vypadá hodně pompézně a může to nalákat nezkušené rodiče i ty děti, které v tomhle neumí číst.

To je marketing. Něco jiného je, že když k nám rodiče přihlásí na talentovou zkoušku své děti, tak s nimi probíráme přesné možnosti školy. Přesně jim ukazuji, kam se mohou dostat v každém ročníku, protože žáci musí absolvovat praxi. Když se mě zeptají na Google, tak vím, na koho je odkázat. Musí se ale věnovat hernímu designu, a v tom případě se k tomu v Googlu dostanou. Ale rozhodně to není o tom, že vezmeme deset studentů a pošleme je do Googlu.

A je to tedy navázaná spolupráce s Googlem, nebo s člověkem, který je z Googlu?

Je to spolupráce s člověkem, který spolupracuje s Google Play.

Víte co mi to připomíná? Jak se známá influencerka Sugar Denny chlubila spoluprací s firmou Starbucks, ale ukázalo se, že si něco domluvila jen s jednou pobočkou, a ta korporace se od toho distancovala…

Kdo?

Sugar Denny. Influencerka. Neznáte ji? Podle posledního měření je mezi pěti nejznámějšími influencery v Česku. Neměl byste ji znát?

Nemyslím si.

Takže s Googlem jako institucí nic nemáte?

S Googlem - jako institucí - momentálně nic není.

Měli jste s ní něco v minulosti?

Řešili jsme s nimi vydání hry. To byl virtuální golf. Přišel k nám člověk a radil nám, jak to vydat, a měli jsme videohovor s Googlem. Do Googlu jako fyzicky se nikdy student nepodíval. Jestli jde o tohle.

Čerpali jste miliony od středočeského kraje na žáky s handicapem. Přesněji se jednalo o 2 713 644 korun na školní rok 2021/2022.

Ve které smlouvě je napsáno, že je to na lidi s handicapem?

Udělení dotace od Středočeského kraje.

To je normativní příjem, který má každá škola. My tu inkluzi ale realizujeme v tom ohledu, že máme kluka, který je dyslektik a dysgrafik.

V těch smlouvách je ale řečeno, že šlo o peníze na šest žáků s handicapem.

V současné době ale žádné takové smlouvy nemáme.

Mluvíme o dotacích za celou historii školy. Třeba za předminulý školní rok.

To ano. Protože jsme měli autistickou třídu. Oni ale nezvládali ten obor. Tak jsme se s rodiči domluvili, že nastoupí na jinou školu. Teď je jen jedna smlouva.

Dokázali byste rozjet tu školu i bez té dotace na autistickou třídu?

Ano. Vidím kam míříte. Není prostě jednoduché otevřít novou školu. Jedna varianta je, že se už funkční škola uzavře. Tím, že se uzavřela Střední škola fotografická, filmová a televizní ve Skalsku, mohla vzniknout U2B jako nová škola. Byl to stejný model jako ta zrušená škola i se stejným oborem.

V zakládacích dokumentech píšete, že činnosti bude záviset na schválení příslušných úřadů. Z toho jsme vyvodili, že šlo i o tu dotaci, protože žádost byla podána dřív, než škola vznikla…

Protože žádost se musí podat do konce ledna. Kdyby škola nevznikla, tak by žádná dotace vyplacená nebyla.

Takže kdybyste tu dotaci nedostali, škola by stejně vznikla?

Pravděpodobně bych jí stejně otevřel.

Trochu jste utekl z otázky, že jste začali s tou autistickou třídou. Jak velká část studentů to byla?

Měli jsme tam 6 autistických žáků z dvaceti pěti.

Proč škola měla takový koncept. Protože ve vašem marketingu, jako školy pro youtubery, jsem nezaznamenal, že třetina prostoru byla určena pro lidi s hendikepem.

Jsou tam dvě zaměření. Jedno je digitální produkce, další e-sport a produkce počítačových her. Autistické děti někdy více pohltí ten digitální svět a více mu rozumí. Rodiče přišli s tím, že by chtěli ten digitální a reálný svět skrze školu propojit a mě to tehdy přišlo jako dobrý nápad. Začali tedy v zjednodušeném režimu výuky, aby to pro ně bylo stravitelné. Potíž byla ve vzdělávacích předmětech, protože to byla maturitní škola a ta má vyšší úroveň než učiliště.

Bylo vhodné to takhle rozjet s tím, že v tom byly zapojené reálné děti, abyste po roce zjistili, že to nefunguje a projekt zrušili? Nebyl ten koncept od začátku mimo?

Někdo to snášel lépe, někdo hůř. Teď máme jednoho kluka s poruchou autistického spektra, který je zařazen do normální třídy. Jeden ze šesti se chytil, protože to bylo náročné. Ty děti měly stresy z věcí, ze kterých stres mít nemusely. S rodiči jsme se pak domluvili, že studium těch dětí přerušíme.

To skoro zní, jakoby jste nevěděl, do čeho jdete…

Mám vystudovanou speciální pedagogiku. Když to nezkusíte, jak víte, že to nebude fungovat? Ty rodiče o tom všem věděli. Pak ty děti šly na jiné školy.

Platili školné?

První rok neplatil školné vůbec nikdo.

A teď?

Teď už je normální systém toho školného, který byl na webu.

Má někdo to nejdražší, tedy přes 300 tisíc korun?

Ano.

Kolik?

Tak deset procent to nejvyšší. U středního je to dvacet až třicet procent a zbytek to nejnižší.

Proč?

Ty děti každý měsíc létají do zahraničí. Nemusí řešit učebnice. Řidič je vozí do školy. Odbourává to i starosti rodičům.

Mluvil jste o svém společníkovi, který vám zemřel - panu Leoši Středovi, který provozoval Euroinstitut. Jaká je spolupráce mezi U2B a touto vzdělávací organizací?

Téměř nulová. Dřív jsme tam organizovali festival. Natáčeli jsme jim třeba videa. Po smrti pana Středy už není návaznost ze strany Euroinstitutu.

Takže první rok nikdo neplatil školné. Byla tam ta autistická třída, na kterou jste dostali ty milionové dotace. Z čeho to dál bylo financováno.

Od pana doktora Středy. Byl můj investor.

Kolik škole poskytl?

Ten barák v Buštěhradu, kde sídlí škola. První školní rok jsme já ani on neměli plat. On nemusel pracovat vůbec a já pracoval po nocích z domova, abych se uživil.

Kolik tedy pan Středa poskytl?

To opravdu nevím.

Ale byl jste ředitel. Proč to nevíte?

No a zároveň jsem byl jediný, kdo s ním na škole učil. První rok ve školství to tak je, máte minimum peněz.

Proč nedokážete říct, z čeho byl ten první rok financovaný a kolik a odkud tam tekly peníze?

Ptáte se mě kolik ho stál ten barák v Buštěhradu?

Ne, ptám se na to, jak ta škola byla financovaná…

No, jak, to máte napsané ve smlouvách. Normativními financemi. Sníženým normativním financováním jako každá jiná škola. To byly základní peníze a Středa dal ty věci okolo. Koupil barák v Buštěhradu, koupil šablonu webových stránek, ale do samotné školy peníze nedal. Snížili jsme náklady školy tak, abychom vyžili jen z toho normativního financování. Když se uzavíral minulý školní rok, tak ty náklady byly tři miliony.

Zaujalo mě, že jste první rok na škole učil jen vy a pan Středa…

Měli jsme ještě nějaké externí učitele.

Jak se dá tímto způsobem vést škola?

Když zakládáte soukromou střední školu, tak to první rok jinak nejde, pokud tedy nemáte velkého investora, který by vám dal deset milionů.

Jak jste to stíhal, když jste po nocích pracoval?

Moc jsem toho nenaspal, mám od té doby astma.

A už se to zlepšilo? Nemyslím tím vaše astma, ale jestli už máte dostatek učitelů.

Jojo, nyní už máme normální režim, první rok byl rozjezdový. Teď už to funguje tak, jak jsem chtěl, aby to fungovalo. Nyní má škola příjem i například z vlastní produkce, natáčí hudební videoklipy nebo videa pro firmy.

Můžete něco z vaší tvorby jmenovat?

Třeba hudebních videoklipů jsme udělali více. Natáčeli jsme také pro Archie Design, což jsou architekti. Pro ně jsme natočili jednu reklamu a asi pět spotů. Také chystáme uspořádání koncertu v kulturním centru Waldes Zbyňka Drdy. Má to pomoci škole s výdělkem.

Kolik procent příjmů to představuje?

Za minulý rok to bylo milion a půl plus školné a peníze od kraje. To ukazuje, že se ta škola umí uživit.

Je tedy cílem vaší školy vychovat youtubery či influencery? Tak jste tu školu ve veřejném prostoru propagoval.

Taky se o nás všude psalo. Cílem je vychovat člověka, který rozumí multimediálnímu světu a umí se v něm uživit. Klademe také důraz například na ekonomii, začínáme s tradingem. Jsme jako jakákoliv jiná multimediální škola, rámcový vzdělávací program (RVP) nám dává poměrně volnost. Vybrali jsme si zaměření na filmovou produkci a herní design. Například v prváku mají všichni grafiku a fotografii, až postupně v dalších ročnících se rozvětvují. Všichni ale mají ekonomii, která je zaměřená na daňové přiznání nebo na to, jak investovat. Řešíme s nimi také autorské právo například. Naším cílem není vytvořit veleznámého youtubera.

Tak proč jste to tvrdil?

Abych nemusel dát ani korunu za marketing.

Zároveň jste ale na propagaci angažoval influencery Adama Kajumiho nebo Samuela Samakeho.

To s tím Samem už bylo moc.

Z jejich videí ale explicitně vyplývalo, že to je škola pro youtubery či influencery. Nelhali jste tedy?

Nelhali. Jako poškozený se nikdo necítí, jestli vám jde o tohle. Všichni žáci u nás studují rádi, u přijímaček vše vyjasňujeme.

Jakože jim tam řeknete: zapomeňte vše, co jste o nás slyšeli, youtubeři z vás nebudou?

Neříkám, že tam ta možnost není. Například máme přístup k youtube kanálu Mr. Gear s 11 miliony odběrateli. Jestliže se objeví žák, který by tam chtěl tvořit, tak mu ten kanál dáme. Já osobně ho nevyužiju a pro školu také není použitelný, jsou tam zahraniční diváci. Takže nelžeme, teoretická možnost tady je. Ale proč by někdo chtěl být youtuber? Vždyť to je strašné.

Ale vždyť ta škola byla tak prezentována, ve videu Adama Kajumiho jste přímo vystupoval.

No jo, ale tak na tu školu chodí youtubeři, tak je to škola pro youtubery.

Přijde vám to korektní?

Proč by to nebylo?

Vaše cílová skupina jsou děti. Je korektní dětem říkat: přihlašte se na školu pro youtubery, když to není škola pro youtubery?

Rozumím, co se snažíte říct.

A nesouhlasíte s tím? Marketing má přece jen také nějaké etické standardy.

Co vám na to mám říct? Stejně raději chceme cílit na rodiče než na děti.

Říkal jste, že se vám tam přihlásili lidi, platí školné a podobně. A nyní změníte misi, kterou prezentujete?

Nebudeme měnit identitu, akorát nikde nebude napsané, že jsme škola pro youtubery.

Vždyť se jmenujete U2B.

Chceme se vyhnout sousloví škola pro youtubery.

Ale vy sám jste ten marketing tlačil, nyní se od něho distancujete?

Protože už to stačilo.

Protože se k vám hlásí dost dětí?

Hlásí se jich dost. Na minulý školní rok se hlásilo kolem stovky, nepřijali jsme jich ani 25.

O vás toho nejde moc na internetu najít...

Nejsem nijak veřejně známá osoba. Dělal jsem u filmu jako živnostník, a pak v marketingové agentuře. Dělal jsem například zvuk u filmu Postiženi muzikou nebo na německém Die Freibadclique, ale to se v Česku ani nevysílalo.

Dohledal jsem, že jste byl nebo stále ještě jste ředitelem další střední školy, konkrétně Středního odborného učiliště pro vězně ve Vinařicích.

Jsem stále jejím ředitelem.

To jde být ředitelem dvou středních škol naráz?

Jde.

Vy to v pohodě stíháte?

No jasně. Ještě jsem chvíli dělal v Euroinstitutu na pozici asistenta pedagoga. Původně jsem vystudoval žurnalistiku na UK, až potom na speciální pedagogiku.

Ještě bych se vrátil k Adamovi Kajumimu. Znáte jeho tvorbu?

Jsem s ní obeznámen.

Líbí se vám?

Je taková kontroverzní.

Chtěl byste to dělat?

Já bych to dělat nedokázal, nemám na to náturu. Ale to je prostě tenhle svět, každý dělá svoje a buď mu to vychází nebo nevychází.

Takže jste si ho zaplatil jen proto, že je známý?

On se mi ozval sám.

A chtěl za to něco?

Ne, to vůbec, udělal to zdarma. Líbil se mu ten projekt.

Takže jste byl v pohodě s tím, jak vaší školu prezentoval? Když třeba Adam Kajumi říkal ve videu o vaší škole, že si youtubeři vydělávají až tři sta tisíc korun měsíčně. Není to moc velká zkratka pro marketing školy?

To je asi na každého zvážení.

Budete chtít rozšiřovat kapacity školy?

Jsem radši, když je nás málo a můžeme se jim věnovat.

Takže kolik teď máte dětí na škole?

53. V prváku jich je 22 a potom máme čtvrťák, což je pozůstatek té původní školy ze Skalska.

Spolupracují nějak školy, které řídíte?

Není tam spolupráce.

Stále ale nechápu tu kampaň. Cílem bylo dostat se do médií za každou cenu?

U nové školy buďto budete platit velké peníze za marketing, nebo vymyslíte něco, co bude všechny zajímat. Vzhledem k tomu, že tu spolu sedíme, tak se to druhé povedlo.

Jste tedy spokojený s tím, jak se o vaší škole mluvilo? Vyvolala dost kontroverzí.

Někomu jsme i poslali předžalobní výzvu, protože už to bylo moc. Ale často vidíte, že někteří z youtuberů, který o nás natočili video, během něho otočili. Nejprve si řeknou, co to je za bizár, ale postupně o nás čtou a postupně otáčí. Například Fatty Pillow takto otočil.