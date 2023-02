KS-Europe, logistická firma u Plzně, propustí 170 zaměstnanců | e15.cz

Propuštění se týká celého provozu, od dělnických pozic až po administrativu, největší část tvoří ale lidé ve výrobě. Pro firmu, která v Česku zaměstnává přes tisícovku pracovníků a funguje zde přes 25 let, se tak jedná téměř o pětinu zaměstnanců. „Řešíme i to, že část zaměstnanců již odešla dobrovolně dříve a některé zaměstnance bychom si chtěli převést do provozu vrácených zásilek. Je ale otázka, kolik lidí budeme potřebovat a kolik lidí bude mít zájem přejít. 170 zaměstnanců je naše maximální odhadované číslo, neměli bychom ho překročit, spíše by mělo být nižší,“ potvrdil informaci redakci E15 jednatel společnosti Alois Pokorný.

„Nejsou žádné další nasmlouvané zakázky po 30. červnu 2023 a provoz ve Šťáhlavech tím pádem končí. Máme ve Šťáhlavech dvě budovy, končí ta, která vytváří katalogy, ve druhé jsou vrácené zásilky a tam stále pokračujeme,“ řekla E15 personalistka v provozu ve Šťáhlavech Barbora Šalomová.

Dříve se podnik věnoval především výrobě katalogů a katalogovému servisu. Podíl těchto činností na obratu ale začal v poslední době klesat a mateřská společnost Hermes Fulfillment uznala tento segment v Evropě za výrazně klesající.

„Posledních pět až šest let se každý rok uvažovalo o tom, jestli ho ukončit, nebo s ním pokračovat. Měli jsme výhodnou smlouvu se společností Deutsche Post, díky které mělo smysl v tomto byznysu pokračovat. Loni koncem roku Deutsche Post oznámila, že v důsledku svých ekonomických rozhodnutí a toho, že ztrácí svého významného zákazníka, společnost Rewe, končí spolupráci s katalog servisem, protože pro něj už nemá další zakázky. Do našeho stávajícího mixu navíc vstoupilo i snížení zakázek od naší mateřské společnosti a došli jsme k závěru, že nemá smysl tento byznys dál udržovat a byl ideální okamžik to uzavřít,“ vysvětluje Pokorný.

Firma je připravená propuštěným lidem pomoci najít nové zaměstnání, na příští týden již pozvala okolní společnosti, které by mohly pomoci s hledáním nových příležitostí. Propouštění proběhne v několika vlnách, první proběhne už na konci března, celé by mělo skončit na konci června.

V poslední době se podnik stále více zaměřuje na oblast marketingové logistiky a zejména zpracování vrácených zásilek. V roce 2021 dosáhla firma obratu ve výši 1,1 miliardy korun, v zatím neuzavřeném finančním roce 2022 původně očekávala, že by mohla zvýšit obrat až na 1,5 miliardy. „Rosteme sice v počtu vrácených zásilek, předchozí obchodní rok jsme měli asi 55 milion kusů a teď se budeme pohybovat okolo 72 milionu kusů, tedy nárůst tam je, ale projeví se pokles z katalog servisu, který již od července loňského roku klesal. Odhadujeme, že dosáhneme zhruba obratu 1,2 miliardy korun,“ doplňuje Pokorný.

KS-Europe je jedním ze zaměstnavatelů v Česku, kteří v lednu ohlásili svůj záměr hromadně propouštět Úřadu práce. Ke konci ledna tento záměr nahlásilo celkem devět zaměstnavatelů, o práci má přijít až 708 zaměstnanců, což je ale méně než v prosinci nebo v porovnání s minulým rokem. Jde pouze o záměr, k propuštění může dojít v řádu měsíců a nemusí se dotknout všech.

Obecně mají teď firmy v plánu podle Úřadu práce propustit zejména obsluhu strojů a zařízení, úředníky, kovodělníky, strojírenské dělníky, pracovníky v reklamě nebo třeba ve výrobě základních kovů či plastových výrobků. „Hlavními důvody, které vedly zaměstnavatele k tomuto opatření, jsou organizační změny, ukončení výrobní činnosti nebo optimalizace,“ říká tisková mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.