Sběrači funkcí by měli mít nižší příjmy | E15.cz

Do sněmovny jde letos už druhý návrh zákona, který má omezit hromadění funkcí u vysokých politických činitelů. Poté co kabinet Andreje Babiše (ANO) v létě odmítl podobný návrh Pirátů, přichází vládní hnutí se svou verzí. Poslanci a senátoři by podle nového zákona měli pobírat nižší plat za funkce v krajích a obcích.

„Lidé, kteří mají dokonce tři funkce, by neměli brát tři platy. V rámci samosprávy by měli brát jen čtyřicet procent platu,“ uvedl Babiš. Navrhovatelé nechtějí souběh funkcí zcela zakázat, podle nich jsou zkušenosti starostů a zastupitelů na sněmovní půdě cenné. Podle premiéra by ušetřené peníze měly zůstat v rozpočtech krajů a obcí.

Pod novým návrhem je podepsán i pirátský poslanec Jakub Michálek, který ale kritizuje Babiše za „vykradení“ původního pirátského zákona. „Jde o klasickou metodu premiéra Babiše, když předstírá práci a sbírá politické body za recyklované návrhy jiných stran,“ řekl Michálek. Piráti byli ve svém původním návrhu podstatně přísnější, chtěli ponechat politikům jen jeden plat.

Michálek také upozorňuje na fakt, že z návrhu zmizelo omezení více odměn z dozorčích rad. „V návrhu bohužel není myšleno na milionové dozorčí rady, ve kterých sedí členové ANO a násobí tak svoje platy,“ řekl Michálek s tím, že chce bod do zákona vrátit v pozměňovacím návrhu. Zákon půjde nyní do sněmovny, kde má vládní koalice spolu s Piráty pohodlnou většinu.

Poslanci a senátoři, kteří zároveň vykonávají post uvolněného hejtmana nebo starosty, si mohou přijít měsíčně i na stovky tisíc. Další peníze jim plynou z působení v dozorčích a správních radách firem či z předsednictví různých asociací a svazů. Rekordmanem byl sociální demokrat a exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který jeden čas zastával 29 funkcí. ČSSD pod tehdejším předsedou Bohuslavem Sobotkou pak přijala vnitrostranické usnesení, které doporučilo členům nekumulovat funkce poslance a hejtmana. Své hejtmany a zároveň poslance k tomu vyzval loni po volbách i Babiš, ale poslechli jen někteří.

Funkce v představenstvech a dozorčích radách městských a státních firem mohou zase být často výnosnější než samotné politické funkce, členům jsou totiž ročně vypláceny až milionové tantiémy. Někdejší starostku Prahy 10 Radmilu Kleslovou to na čas stálo politickou kariéru, když vyšlo najevo, že od Pražské energetiky a Pražské teplárenské inkasovala měsíčně i více než tři sta tisíc korun. Kleslová nicméně plánuje návrat a v komunálních volbách opět kandiduje na radnici Prahy 10. Podle Babiše se Kleslové podařilo od té doby očistit.