Nebude to energetika ani zahraniční obchod, o nichž se v posledních týdnech spekulovalo, ale mezinárodní partnerství, které dostane na starosti Jozef Síkela jako nový eurokomisař . Přestože se premiér Petr Fiala (ODS) nebo ministři o tomto portfoliu pro českého kandidáta na post v Evropské komisi až dosud nezmiňovali, tváří se vláda spokojeně.

Současný šéf rezortu průmyslu a obchodu Síkela má rozhodovat například o evropské iniciativě Globální brána, pomocí níž chce Brusel konkurovat čínskému projektu nové Hedvábné stezky. Záměr počítá v příštích letech s investicemi ve výši až 300 miliard eur, zhruba 7,5 bilionu korun. Podle českých europoslanců se bude muset Síkela na nový post dobře připravit, a především si vydobýt v unijní exekutivě větší prostor.

Například europoslankyně Markéta Gregorová (Pirátská strana) se pozastavuje nad tím, že navzdory snahám premiéra o silné ekonomické portfolio energetiky či obchodu dostal Síkela rozvojovou pomoc. „Nicméně i méně významný post může osoba silného eurokomisaře vytáhnout nahoru a zabrat si zde místo i v obchodu a bezpečnosti,“ míní Gregorová.

Podle europoslance Luďka Niedermayera může být portfolio mezinárodního partnerství zajímavější, než se na první pohled zdá. Podobně jako Gregorová však soudí, že bude záležet na Síkelovi, jakou pozici si vybuduje. „Co přesně bude mít na starosti, se ještě bude dolaďovat. V tomto směru vidím nemalý prostor. Určitě má ale velké pravomoci a kompetence kryté velkými penězi,“ zdůrazňuje Niedermayer.

Jedním z úkolů Síkely bude hledání nových obchodních partnerů evropských ekonomik a snižování energetické a surovinové závislosti Evropské unie jako celku. „V tom by mohl být dobrý, protože má velké mezinárodní zkušenosti,“ poukazuje exposlanec na Síkelovo dlouholeté působení v bankovním sektoru, včetně členství v představenstvu rakouské Erste Group. Stávající ministr průmyslu a obchodu si získal v EU respekt také svými vyjednávacími schopnostmi, které prokázal při českém předsednictví Radě EU a v energetické krizi.

Síkela obsadí v Evropské komisi portfolio, kterému se dosud věnovala Finka Jutta Urpilainenová. Spadá pod něj vůbec největší generální ředitelství, které zaměstnává tři tisíce lidí, a má k dispozici značné finanční prostředky. V bruselské vládě plní generální ředitelství podobnou roli jako ministerstva.

I podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) bude záležet na Síkelovi, zda dokáže nominaci proměnit v úspěch. „Realitou je, že o jménu jeho finské předchůdkyně jsme nic moc neslyšeli,“ kritizuje výkon končící eurokomisařky Urpilainenové.

Za jedno z nejsilnějších portfolií, které Česká republika za dvacet let členství v EU měla, pokládá mezinárodní spolupráci europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Je nyní na panu Síkelovi, aby se velmi dobře připravil. Právě proto, že je to silné portfolio, tak budou veliké nároky na to, aby dokázal odpovědět na otázky, jakým způsobem bude prosazovat ekonomické spolupráce se třetími nebo problematickými zeměmi,“ dodává Zdechovský.

Oproti tomu šéfka europoslanců hnutí ANO Klára Dostálová považuje Síkelův příští post za zklamání. „Mezinárodní partnerství je navoněná bída, něco jako české ministerstvo pro evropské záležitosti,“ tvrdí. Takové ministerstvo přitom neexistuje, funkce člena kabinetu Martina Dvořáka (STAN), který má obdobnou agendu na starosti, má totiž přídomek bez portfeje.

Síkela je s pozicí, kterou mu vybrala šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová, spokojený. „Mým cílem bylo získat pro Česko silné ekonomické portfolio a vzhledem k tomu, že mezinárodní partnerství má opravdu významný rozpočet i největší generální ředitelství v celé Evropské komisi, věřím tomu, že se mi podaří zajistit, aby toto portfolio významné opravdu bylo,“ říká Síkela.

Hodlá se soustředit na posilování ekonomické bezpečnosti, a to právě s programem Global Gateway, a dále na diverzifikaci dodavatelů kritických surovin a na otevírání nových trhů evropským firmám.

Podle premiéra Fialy spojuje portfolio pro Síkelu obchod, rozvojovou politiku, geopolitické vztahy a bezpečnost. „Jeho portfolio bude i příležitostí pro naše firmy s ohledem na jejich investice ve světě nebo při zajišťovaní dodavatelských řetězců. Chtěli jsme silné ekonomické portfolio, a to jsme i dostali, je to dobrá zpráva pro Českou republiku," věří Fiala, který o pozici pro českého adepta na eurokomisaře vyjednával s Von der Leyenovou.

Politolog Petr Kaniok z Masarykovy univerzity v Brně připomíná, že v agendě, kterou má mít Jozef Síkela na starosti, prioritní zájmy Česka úplně neleží. „Z mnoha důvodů nás mnohem více zajímají věci a agendy, které se týkají vnitřního dění v EU,“ podotýká. Ani Viktor Daňek z Institutu pro evropskou politiku Europeum nepovažuje portfolio pro Síkelu za něco, „co si vláda malovala“.