Škoda JS přikupuje halu v Plzni: kapacitu zvedne o pětinu, chystá díly nejen pro Dukovany
Plzeňská Škoda JS ze skupiny ČEZ koupila v areálu někdejší Škody Plzeň bývalou kalírnu sousedící s její reaktorovou halou. Brownfield zmodernizuje, čímž navýší výrobní plochu o 20 procent a přijme přes sto lidí. Cenu transakce firmy neuvedly. Nové kapacity firma využije k výrobě komponentů pro připravované jaderné bloky v Česku i malé modulární reaktory. ČTK to řekl František Krček, generální ředitel Škody JS.
„Díky této akvizici rozšíříme svoji výrobní plochu o 20 procent," uvedl Krček. Hala, kterou strojírny koupily od společnosti I. P. P. E. s.r.o., navazuje na reaktorovou halu Škody JS, což podle Krčka přinese řadu synergií. „Budeme tam určitě potřebovat více než 100 nových zaměstnanců,“ dodal. Obě strany se dohodly, že kupní cenu nemovitosti nezveřejní.
Kalírnu, která patřila zkrachovalé Škodě Steel, Škoda JS zrekonstruuje a vybaví novými stroji. „Přesná výše nákladů na modernizaci se teď ekonomicky dopřesňuje, stejně jako termín jejího dokončení," řekl mluvčí Škody JS Karel Samec. Brownfield kalírny včetně dalších pozemků a jedné menší budovy, které sloužily jako pomocné provozy, představuje podle něj pro jaderné strojírny výhodnější variantu než investice do nových výrobních prostor. Plzeňské strojírny si tam ponechají a budou využívat mimo jiné původní dva těžké jeřáby s nosností 80 až 250 tun. Hala disponuje i dalšími technologiemi pro těžké strojírenství, dodal.
„Kalírna ze 70. letech minulého století se skládá z haly o dvou lodích, nad druhou jsou kanceláře. Výrobní plocha zaujímá přes šest tisíc metrů čtverečních," řekl Martin Randa ze správy majetku a investic Škody JS. Budova je dlouhá 148 metrů a vysoká 35 metrů. Konstrukce stavby zasahuje pod terén do hloubky šesti podzemních poschodí. Jde o jednu z největších hal v hlavním areálu bývalé Škody Plzeň, řekl Samec.
Exportní ambice Škody JS
Rozšíření výrobních prostor Škody JS souvisí podle něj s avizovaným rozvojem jaderného strojírenství nejen v Česku, kde se připravují stavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany a reaktorů SMR, ale také v cizině. „Exportní aktivity zaměřujeme například na Ukrajinu, po skončení válečného konfliktu, nebo na Slovensko, kde plánují výstavbu nových jaderných elektráren," řekl Samec. Škoda JS aktuálně dodává také zařízení pro jiné světové výrobce, třeba pro budované elektrárny ve Velké Británii - vnitřní nádoby reaktoru pro Hinkley Point C a Sizewell C.
Škoda JS zvýšila loni meziročně provozní zisk o 16 procent na 287 milionů korun. Tržby se zvedly téměř o 20 procent na téměř čtyři miliardy korun. Loňský export tvořil necelou polovinu, hlavně na Slovensko a na Ukrajinu. Jaderná energetika se podle Krčka těší vyššímu zájmu. Strojírny meziročně zvýšily objem podepsaných zakázek o 34 procent na více než pět miliard korun. Škoda JS se chce zapojit do výstavby nového bloku Dukovan, jejímž generálním dodavatelem je korejská KHNP. Podílí se dále na spouštění čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku. Její třetí blok už plzeňské strojírny ve spolupráci s dalšími českými firmami dokončily. Škoda JS má 1100 zaměstanců.