K namáhavým povoláním patří například slévači, brusiči, svářeči nebo zdravotní sestry. Vláda dosud předpokládala, že předčasně odcházet z pracovní fáze života by měli nejen pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie, ale zčásti i třetí kategorie. Zaměstnavatelé by za ně platili o pět procentních bodů vyšší sociální pojistné. Předloha TOP 09 a ODS však třetí kategorii z důchodové reformy úplně vypouští. Původní okruh 120 tisíc lidí by se tak snížil na 12 tisíc.

„Osobně pro tento pozměňovací návrh, který náročné profese razantně sníží, nebudu hlasovat,“ řekl e15 šéf sněmovního sociálního výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Po odchodu Pirátské strany a čtyřech jejích zákonodárců do opozice je vládních poslanců 104 z celkových dvou set. Odpor lidovců a STAN tedy může celou reformu pohřbít.

Rýsuje se ale kompromis, s nímž už na jaře přišli poslanci KDU-ČSL. Nyní ho znovu předložil Viktor Vojtko ze STAN. „Dospěli jsme k základu koaliční shody. Vytvořila se pracovní skupina, která se bude kategorií tři nadále zabývat,“ uvedl.

Poslanci obou stran navrhují, aby za osoby vykonávající náročné profese ve třetí kategorii rizik povinně hradili penzijní spoření zaměstnavatelé, což by těmto lidem do budoucna umožnilo odejít například do takzvaného předdůchodu.

„Nyní se k tomu koalice vrací. Bohužel až v situaci, kdy máme před závěrečným čtením reformy,“ dodal Kaňkovský. Urychlenou přípravu řešení přes třetí spořicí pilíř nicméně podle svých slov jednoznačně podporuje. „V praxi by to byl jednodušší a administrativně mnohem méně náročný model,“ podotkl.

Návrh podle lidovců a STAN dává zaměstnancům třetí kategorie rizik jasnou perspektivu, jak odejít na odpočinek dříve v relativně uspokojivé kondici, aniž by při stávající nutnosti déle pracovat riskovali, že skončí jako invalidé. To by navíc státu přineslo značné výdaje.

ODS a TOP 09 svoji předlohu obhajují pomalejším navyšováním důchodového věku o měsíc místo původních až dvou měsíců ročně, jak předpokládala dřívější podoba penzijní reformy.

„TOP 09 dlouhodobě trvá na schválení možnosti dřívějšího odchodu do důchodu pouze pro fyzicky nejnáročnější profese z takzvané čtvrté kategorie,“ řekla před týdnem předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Adekvátní stanovení hranic odchodu do penze podle ní představuje velmi podstatnou část celé reformy, která sleduje především udržitelnost veřejných financí a tedy i důstojné důchody pro budoucí generace.

„Cílem by mělo být, aby ti lidé nezůstávali tak dlouho v náročných povoláních, aby případně změnili práci, než to bude mít nějaké zdravotní následky,“ míní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle obou stran jde navíc o dohodu starou několik týdnů. „Byli jsme domluveni, že tento pozměňovací návrh bude předložen. Mám za to, že je to koaličně dohodnutá věc,“ soudí šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Předseda poslanců ODS Marek Benda řekl, že pokud se koalice nedohodne, jsou její poslanci zavázáni hlasovat pro původní návrh reformy. „Je to jeden z nejdůležitějších zákonů, které jsme předložili. Nemůžeme připustit, aby se rozpadl na nějakém rozporu,“ zdůraznil.