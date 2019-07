Spor o licence: Česko dočasně povolí lety Aeroflotu | E15.cz

Ruské letecké společnosti a Ural Airlines (Uralskije avialinii) dnes ráno oznámily, že omezily počet dnešních letů na linkách do Prahy. Důvodem je podle nich rozhodnutí českých úřadů zrušit Aeroflotu povolení k letům do Česka. Ruské ministerstvo dopravy obvinilo české úřady, že svým krokem porušily dohodu o leteckém spojení s Ruskem. Později české ministerstvo dopravy oznámilo, že Česko povolí letecké spoje všech ruských aerolinek dočasně do 7. července. Rusko zase do té doby umožní lety Českých aerolinií (ČSA). O provozu od příštího týdne budou obě země dále jednat.