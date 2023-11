Windfall tax vynese jednotky miliard, potvrdil ministr Stanjura | e15.cz

Šestice největších tuzemských bank, které budou za letošní rok platit daň z mimořádných zisků, vydělala za letošní tři čtvrtletí celkem 57,1 miliardy korun. Ve stejném období loni to bylo 58,4 miliardy korun. Analytici už dříve upozorňovali, že daň z neočekávaných zisků za bankovní sektor nepřinese slibované příjmy do státního rozpočtu. Tento týden to na jednání sněmovního výboru řekl také náměstek ministra financí Marek Mora.

„Nemám důvod, abych rozporoval to, co říkal pan náměstek,“ řekl České televizi Stanjura. „Tak v tom politickém slovníku to znamená do pěti,“ dodal.

Pusťte si rozhovor s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou:

Windfall tax uvalil stát na energetické, petrochemické a těžební firmy a na velké banky. Zdůvodnil to jejich neočekávanými příjmy v důsledku razantního růstu cen energií, v případě bank výrazného zvýšení úrokových sazeb. Producenti energie navíc platí odvod z příjmů za dražší elektřinu než vládou stanovené prahy podle jednotlivých zdrojů energie. Inkaso windfall tax bylo ke konci října 25,8 miliardy korun. Na odvodu z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny stát zatím vybral 17,3 miliardy korun.

Při sestavování státního rozpočtu na letošní rok ministerstvo financí uvádělo, že příjmy z windfall tax by měly dosáhnout 85 miliard korun a z odvodu 15 miliard korun. V srpnové predikci fiskálních příjmů ministerstvo financí uvedlo, že letos stát na windfall tax vybere 46 miliard korun, odvod z nadměrných příjmů by měl do státního rozpočtu letos přinést 18,5 miliardy korun. Stanjura tento týden uvedl, že výnos obou opatření letos plně nepokryje kompenzace vysokých cen energií, které stát poskytuje firmám a domácnostem.

„S největší pravděpodobností zaplatíme nejen my, ale také ostatní velké banky jen naprosto minimální windfall tax,“ řekl e15 letos v září zdroj z další klíčové české banky, který si ovšem přál zůstat v anonymitě. Podle něho lze očekávat, že nejblíže realitě bude suma v řádu jednotek milionů korun za jeden finanční dům. Ve stejném duchu se už letos v dubnu pro portál Seznam.cz vyjádřil šéf ČSOB Aleš Blažek, který počítal s odvody rovněž v řádu jednotek milionů.

Banky na dodatečnou daň připravily své byznysmodely. „Nelze podceňovat schopnost bank zcela legálně zisk optimalizovat, ať už v rámci jejich nadnárodních struktur, anebo lokálně. Pokud banky vědí, že bude zisk zdaněn windfall tax, nic jim nebrání raději zvýšit náklady na odměňování zaměstnanců, opravy či jiné účely,“ řekl už dříve pro e15 ekonom a partner poradenské skupiny Moore Czech republic Petr Kymlička.