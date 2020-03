Úleva živnostníkům se může státu prodražit o miliardy. Odhady úřadů nesedí | E15.cz

Po zavedení paušální daně pro živnostníky se propad příjmů na dani z příjmů a z pojistných odvodů může vyšplhat na vyšší stovky milionů korun až jednotky miliard. Před zářezem do státního rozpočtu a zejména do penzijního účtu varuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo financí, které novinku navrhuje, pak operuje s jinými čísly.

Jednotný měsíční odvod ve výši 5,5 tisíce korun pro drobné podnikatele s příjmy do jednoho milionu ročně má platit od příštího roku. Využití toho nového opatření bude sice dobrovolné, i tak ale nejspíš ovlivní výběr daní. Rezort financí, který novou možnost odvodu navrhuje, odhaduje možný výpadek na 300 milionů korun.

Ministerstvo práce hovoří o vyšší sumě. „U osob samostatně výdělečně činných se počítá s poklesem celkového zdanění včetně pojistných odvodů až o sto dvacet tisíc korun ročně,“ uvedla Kateřina Brodská z tiskového oddělení ministerstva práce s tím, že takový propad by se negativně projevil i na budoucích důchodech těchto živnostníků.

V současnosti je přes 420 tisíc OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun ročně. Loňský průzkum agentury Median ukázal, že výše paušálu je přijatelná pro dvě třetiny z nich. Vláda přesnější čísla o počtu možných zájemců nemá.

„Výpadek sto dvacet tisíc vychází u poplatníka s příjmem mírně pod jeden milion korun ročně,“ dodala Brodská s tím, že o něco nižší by byl pokles u živnostníků s příjmy mezi půlmilionem až milionem.

Ministerstvo financí ve zprávě o dopadech navrhované novely zákona píše, že takových OSVČ je necelých 1600 z více než čtyř set tisíc, na něž se má nové opatření vztahovat.

Jde však o čísla, která vycházejí z daňového informačního systému známého pod zkratkou ADIS. Rezort financí přiznává, že údaje nemusí být přesné. „Skutečné příjmy těchto podnikatelů mohou být vyšší, a hlavně jich bude mnohem více,“ uvedl zdroj deníku E15 blízký Finanční správě.

Těch, kteří mají příjmy mezi půlmilionem až milionem a zvolí si měsíční paušál, mohou být desítky tisíc. Pokud by například dvacet tisíc těchto OSVČ začalo novinku využívat a státu by tak odváděly přibližně o sto tisíc korun ročně méně, mohla by inkaso daně z příjmů a odvodů klesnout o dvě miliardy korun.

Ve zprávě rezortu financí k předloze o paušální dani je uvedeno, že novinka by na dani z příjmů připravila stát a samosprávy asi o čtyři sta milionů ročně. Na sociálním pojištění by se naopak vybralo o šest desítek milionů více. Pozitivní dopad na DPH pak ministerstvo vyčíslilo na 50 milionů.