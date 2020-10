Zeman může vyvolat krizi, zatím ale nehrozí, říká politolog | E15.cz

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že příští čtvrtek uvede do úřadu nového ministra zdravotnictví, který vystřídá Romana Prymulu. Babiš to řekl po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, na níž mu předložil návrh na odvolání Prymuly. Politolog Jakub Charvát míní, že situace by se mohla zkomplikovat nejen Zemanovou neochotou rychle jednat, ale například i tím, kdyby byl nový šéf rezortu jen loutkovým členem vlády.

Zažije Česko kromě zdravotnické a ekonomické krize ještě krizi ústavní?

Ústavní krize je specifický stav, kdy se zablokuje ústavní systém a není možné to řešit nástroji nebo mechanizmy, které dává ústava či jiné zákony. Takovou situaci nemáme. Alespoň z toho, co řekl premiér Andrej Babiš, to vypadá, že prezident Miloš Zeman se zatím netváří, že by chtěl blokovat jmenování nového ministra zdravotnictví.

A možná vládní krize?

To je samozřejmě jiná otázka. Minimálně ČSSD se prostřednictvím svého předsedy Jana Hamáčka vyjádřila, že pokud by Roman Prymula neodstoupil a setrvával ve své současné funkci, strana by zvažovala další kroky. Bude tedy záležet na premiérovi, zda bude schopen odvolat pana Prymulu. Pokud se mu to podaří, ústavní ani vládní krize zemi nehrozí.

Karty v ruce má prezident. Může se zachovat jako loni, kdy několik měsíců odmítal návrh na odvolání tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka s odůvodněním, že ústava mu žádnou lhůtu, v níž má konat, neukládá?

Ano, záležet bude na prezidentovi. Kdyby ale byl blokačním aktérem, záleželo by i na sociální demokracii, zda by byla ochotna a schopna postavit se Hradu.

Je pravděpodobné, že by ČSSD pohrozila vystoupením z vlády?

I ze zkušeností s odvoláváním exministra Staňka víme, že ČSSD má tendenci hledat si cestu k prezidentovi, který pak straně plivne do obličeje. Přesto si myslím, že vládní krize by nastala, pokud by se kolem odvolání pana Prymuly a jmenování nového ministra nic nedělo.

Co kdyby se Prymula po instalaci nového šéfa rezortu stal na ministerstvu zdravotnictví jakousi šedou eminencí?

Pokud by odešel jen naoko, dál sehrával významnou roli a ministerstvo fakticky řídil, sociální demokracie by to mohla využít. Záleželo by i na tom, nakolik by se tomu věnovala média.

Domníváte se, že se bude opakovat scénář „Staněk“ vzhledem k tomu, že i Prymula má blízko k Hradu, když v minulosti kandidoval za Stranu práv občanů - Zemanovci?

Zdá se, že premiér Babiš si dává záležet na tom, aby se situace vyřešila. Je možné, že byla nalezena shoda nahradit pana Prymulu jiným ministrem. Pokud by se ale opakovala situace s panem Staňkem, která trvala několik měsíců, mohl by premiér podat na prezidenta kompetenční žalobu.